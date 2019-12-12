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Поляки-забияки: взрослые мужчины отдубасили школьников из Украины

12 декабря 2019, 14:24

Очередной эпизод на почве межнациональной розни произошел в Польше - пострадали гимназисты из Украины.

Полиция, Польша
Польская полиция. Иллюстративное фото / Bigmir

В городе Прушков ( Мазовецкое воеводство, Польша) местные жители избили девятерых украинцев, учащихся в гимназии. 

Как сообщает портал Dziennik, конфликт стартовал когда поляк Давид накинулся на гимназиста-украинца Сергея. По его словам, юноша домогался его 14-летней сестры. После этого в городском парке Прушкова произошла крупная драка.

Однако, по версии украинцев, Сергей всего лишь договорился о свидании там с этой девушкой. Но вместо нее в парк заявился Давид с друзьями, которые немедленно начали избивать парня. Остановило его избиение только прибытие подмоги в лице других гимназистов. 

Но дело на этом не закончилось. Вечером и поляки, и украинцы встретились в местном питейном заведении. Обиженные гимназисты начали ругать поляков. Те ответили и вспыхнуло массовое побоище.

Полякам помогли их взрослые соотечественники. Всего их было около десятка. В результате у одного из гимназистов серьезно сломан нос, а остальные получили повреждения различной степени тяжести. 

В полиции драку квалифицировали как нападение на национальной почве. Теперь полякам-забиякам грозит до трех лет тюремного заключения.

Напомним, ранее в Польше на ферме в Люблинском воеводстве нашли зарезанными двух украинских заробитчан. До этого полячка из Варминско-Мазурского университета в крайне ксенофобской форме оскорбила украинку, ехавшую с ей в поезде

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