Задержан еще один подозреваемый в убийстве Амины Окуевой - СМИ

Амина Окуева / УНИАН

Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в убийстве Амины Окуевой. Отмечается, что Андрея Кравченко поймали в среду, 15 января, возле его дома.

По данным Следствие. Инфо, в прокуратуре и полиции Киевской области подтвердили данный факт.

"Это связано с другим преступлением, который, по мнению следствия, совершила группа лиц, причастная к расстрелу Окуевой", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что речь идет об убийстве киевского предпринимателя в 2014-м году.

На данный момент неизвестно, объявили ли задержанному подозрение.

Как ранее сообщал Главред, суд избрал меру пресечения Игорю Редькину, которого подозревают в убийстве участницы АТО Амины Окуевой.