Как кот на самом деле видит своего хозяина: необычные особенности зрения пушистых

Кошки видят людей как силуэты и движения, а не детализированные лица

Узнают хозяина по голосу, мимике и запаху

Медленное моргание — главный знак доверия и любви

Кошки видят людей совсем не так, как мы привыкли думать. Несмотря на распространенное мнение, что животные внимательно изучают лицо хозяина, их зрительная система работает по другим принципам.

Когда кот смотрит на человека, он воспринимает не четкие черты, а силуэт, движения и общую энергетику. Об этом пишет OBOZ.UA.

Зрение кошек является дихроматическим, поэтому мир они видят преимущественно в оттенках серого, синего и желтого. Красный и зеленый цвета для них почти незаметны. В то же время природа компенсировала это другими преимуществами: в темноте кошки ориентируются в 6–8 раз лучше людей, замечают малейшие тени и колебания, а их угол обзора достигает 200 градусов. Человеческое лицо на большом расстоянии для них размыто, и четко они видят хозяина только на расстоянии от одного до шести метров.

Поскольку детали внешности для кота не являются ключевыми, он ориентируется на голос, мимику, движения и запах. Человека животное воспринимает как часть своей социальной группы — большого, немного странного кота, который обеспечивает еду и безопасность. Мяуканье, трение об ноги и другие проявления нежности — это элементы детского поведения, направленные на "материнскую" фигуру.

Глаза для кошек — важный инструмент коммуникации. Медленное моргание считается "кошачьей улыбкой" или "поцелуем глазами" и является высшим проявлением доверия. А вот пристальный, неподвижный взгляд означает, что животное анализирует ваше настроение и намерения, решая, стоит ли подходить ближе.

Ученые напоминают, что кошки не только дарят эмоциональный комфорт, но и положительно влияют на здоровье: общение с ними снижает уровень стресса и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

