Павел Поляруш, биография, фото, информация о ТОП-менеджере НБУ Поляруше Павле

Павел Поляруш известен в Украине как руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ, раньше работал в Диамантбанке, Правекс-Банке, Universal Bank

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Поляруш Павел

Финансист, возглавляет Департамент НБУ

Биография

Павел Поляруш уроженец Винницкой области, родился в 1981 году. Учился в Киевском государственном университете инфраструктуры и технологий на факультете "Экономика транспорта". Магистр экономики.

После окончания вуза начал работать в банковской сфере. Сначала в "Диамантбанке" менеджером по работе с клиентами. Затем в течение двух лет в Pro Credit Bank, где занимался развитием клиентов, которые создают свои бизнес направления.

В 2007 году Павел Поляруш начинает карьеру в ЧАО "Universal Bank". За пять лет работы в банке работал в разных управлениях. Сначала в составе кредитной группы, затем на руководящей должности в Группе по кредитной реструктуризации.

В 2012 году Поляруш получает предложение от ПАО "Правэкс-Банк" и начинает работать в Управлении риск менеджмента, Департаменте NLP (неработающих кредитов). В то время "Правэкс-Банк" был передовым, инновационным учреждением, где реализовывались новые для банковской сферы способы управления и ведения банковского дела. И предложение сотрудничества с таким типом банка очень заинтересовало Павла Васильевича.

Через год работы в "Правекс" Павел Поляруш возглавил отдел реструктуризации корпоративных кредитов и Департамент по работе с непродуктивными кредитами. В зоне ответственности Поляруша – проблемная задолженность физлиц из категории вип-клиентов и корпоративных клиентов, совокупная стоимость портфеля почти семисот клиентов составляла более четырех миллиардов гривен. Начиная с 2017-го и по 2019-й он работает в Главном управлении риск менеджмента банка, отвечает за кредитный контроль.

Имея огромный опыт работы с проблемной задолженностью, NPL активами – Поляруш Павел проходит строгий отбор на позицию руководителя Управления по работе с проблемными активами Национального банка Украины. В НБУ работает с 2019 года по 2021 год. Банкир имеет опыт работы с международными платформами по продажам NLP, а именно DebtX, FFN и другими.

Почти год (2021 г.) работал советником по международному сотрудничеству в Министерстве реинтеграции, налаживал работу с международными донорами: Всемирный банк, ЕБРР, USAID.

2022 год – Поляруш Павел работает в Министерстве обороны Украины советником замминистра. В зоне ответственности: логистика, сотрудничество с поставщиками как из Украины, так и зарубежными.

В 2023 году Павел Поляруш возвращается в НБУ на ту же должность.

Павел Поляруш – сотрудничество с НБУ

Павел Поляруш прошел очень сложный конкурсный отбор в НБУ и получил должность руководителя Управления в 2019 году. Он имел огромный опыт по работе с проблемной задолженностью, следовательно, новая должность: руководитель Управления по работе с проблемными активами, давала возможность реализовать все приобретенные навыки и знания.

Задача управления – возврат неработающих стабилизационных кредитов, которые выдавались украинским коммерческим банкам. Понятно, что Департамент Поляруша постоянно сталкивается с противодействием должников, нежеланием возвращать взятые у государства кредиты. Так, начиная с 2019 года до 2021, во время первого срока работы Поляруша в НБУ, возглавляемый им Департамент вернул около пяти миллиардов гривен кредитов. Этому способствовала грамотная, выверенная стратегия, хорошо организованная работа всей команды Департамента.

Павел Поляруш о механизмах НБУ для погашения банками задолженности по кредитам рефинансирования

Второй раз работать в НБУ Поляруш Павел начал в начале 2023 года. Он вернулся в тот же департамент и продолжил выполнять те же должностные обязанности, что и в период первой каденции (2019-2021). И снова эффективно: за 2023 год возглавляемое Павлом Полярушем Управление НБУ обеспечило возврат долгов по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков в общем размере почти миллиард гривен.

Большой объем средств был получен от продажи заложенных имущественных прав по кредитным договорам неплатежеспособных банков – 480,7 млн. грн.

По словам Павла Поляруша, в целом задолженность была ликвидирована следующими способами:

1. За счет обращения Управлением взыскания на движимое и недвижимое имущество поручителя неплатежеспособного банка во внесудебном порядке. Имущество было продано, полученные средства в объеме – 298,6 млн грн возвращены государству;

2. За счет продажи (реализации) через использование процедуры банкротства или в рамках исполнительного производства заложенного недвижимого имущества или получения в собственность НБУ нереализованного имущества. Сумма операций – 93,1 млн грн;

3. Также погашение задолженности происходило за счет других источников финансирования, и общая сумма составила 65,9 млн грн.

Во время работы в НБУ Департамент Поляруша разработал и реализовал стратегии по операциям с залоговым имуществом, его продажей. Также стратегии по работе с неплатежеспособными банками, возврат задолженности от имущественных и финансовых поручителей.

Наибольшая сумма в 2023 году получена от продажи Национальным банком Белоцерковскому городскому совету имущества ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль", переданного в ипотеку Национальному банку в качестве обеспечения по кредитам АО Банк "Финансы и Кредит" - 298,6 млн грн. Теперь почти половина потребителей районного центра Киевской области будет обеспечена теплом.

Если анализировать деятельность Управления по работе с проблемными активами, то начиная с 2015 года государству было возвращено почти 20 млрд грн задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков.

Заказная кампания против Поляруша в СМИ

Во время своей работы в НБУ Павел Поляруш доказал эффективность Департамента отличными результатами, что не могло не вызвать противодействие со стороны должников с желанием избавиться от грамотного топ-менеджера. Против Поляруша началась заказная кампания в СМИ с целью отстранить его от исполнения профессиональных обязанностей в Национальном банке Украины. Также многие СМИ связывали персону Павла Поляруша с назначением на должность главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц – этот факт тоже, возможно, вызвал у оппонентов желание устранить вероятного кандидата методом грязной заказной кампании в СМИ.

Заказчики публиковали в СМИ непроверенную, перекрученную информацию, пытаясь вызвать у читателей негативную реакцию и сформировать неприемлемое восприятие персоны Павла Поляруша. Так, весной 2024 года появились первые публикации негативного, заказного характера, где якобы персону Поляруша лоббируют на должность главы ФГВФЛ. И потом приводятся тезисы, почему это невозможно, а также, как аргумент указывается выезд Павла Поляруша за границу во время войны. СМИ не проверили информацию, а изложили только свои мнения. Поляруш имел разрешение на выезд за границу, потому что занимался поставкой гуманитарной помощи, и этот факт легко проверяется, если редакция обратится с запросом в МВД или Пограничную службу.

Как работала кампания: первая новость публиковалась на портале Украинские национальные новости, затем похожий текст перепечатывался на сайте Факты и Антикор. Вскоре редакция Украинских национальных новостей удалила заказной текст, но ссылки на него остались в текстах Фактов и Антикора. И они не работают, так что эти публикации не имеют источника информации, на который ссылаются. Все последующие публикации ссылаются сами на себя на сайте Факты.

Заказная кампания продолжается. Выходят новые публикации, которые содержат вымышленные, ложные тезисы. И все повторяется: первоисточник публикует информацию, затем последующие перепечатывают, а первый сайт удаляет публикацию. Тем не менее, Поляруш продолжает выполнять свою миссию: возвращать государству проблемные кредиты, выданные коммерческим банкам. И делает это вопреки всем препятствиям.

События в ЖК

26 сентября 2024 года в результате конфликта военнослужащего из Беларуси Андрея Трацевского и Павла Поляруша, последний получил в свой адрес ряд обвинений. Конфликт возник на паркинге одного из столичных ЖК, оба участника были за рулем своих автомобилей. СМИ распространили только заявления Трацевского, оперативно выложившего в социальные сети свое видение конфликта, проигнорировав информацию от Поляруша. Но впоследствии все же опубликовали комментарий Павла Поляруша, где он сообщил, что защищался от Трацевского, был трезв, и этот факт подтвердила экспертиза. Оба обратились в правоохранительные органы с заявлениями.

Досудебным расследованием было установлено, что вечером 26 сентября 2024 в полицию с письменным заявлением обратился Поляруш П.В. о том, что в этот же день примерно в 21.20 во время словесного конфликта Трацевский А.М. нанес ему телесные повреждения, чем причинил физическую боль.

После проведения ряда следственных и процессуальных действий было установлено, что телесные повреждения были нанесены во время внезапно возникшего конфликта на почве неприязненных отношений. Однако степень повреждений не была установлена, поскольку пострадавший не обращался в медицинское учреждение. В дальнейшем Поляруш Павел обратился в орган досудебного расследования с письменным заявлением о закрытии уголовного производства, начатого по его заявлению.

Учитывая изложенное, на основании ст. 40-1, ст.110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, было вынесено постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения.

Одновременно следователи Дарницкого управления полиции в г. Киеве получили письменное заявление Трацевского А.М. о том, что в этот день около 20:20 Поляруш П.В. во время словесного конфликта угрожал физической расправой, которые последний воспринял как реальные. На основании этого заявления было начато уголовное производство, внесенное в Единый реестр досудебных расследований под №12024105020001437 от 27.09.2024.

Впоследствии Трацевский обратился в полицию с письменным заявлением о закрытии уголовного производства, начатого по его заявлению.

Учитывая изложенное, на основании ст. 40-1, ст.110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, вынесено постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

Национальная полиция Украины приняла решение о закрытии двух уголовных производств по факту конфликта военного и чиновника НБУ, произошедшего в Киеве в конце сентября 2024 года.

Через несколько недель Трацевский помирился с Полярушем, конфликт исчерпан.

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