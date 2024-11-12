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Павел Поляруш, биография, фото, информация о ТОП-менеджере НБУ Поляруше Павле

Олег Макаров
12 ноября 2024, 17:11досье
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Павел Поляруш известен в Украине как руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ, раньше работал в Диамантбанке, Правекс-Банке, Universal Bank
Павел Поляруш, биография, фото, информация о ТОП-менеджере НБУ Поляруше Павле

Поляруш Павел

Финансист, возглавляет Департамент НБУ

Биография

Павел Поляруш уроженец Винницкой области, родился в 1981 году. Учился в Киевском государственном университете инфраструктуры и технологий на факультете "Экономика транспорта". Магистр экономики.

После окончания вуза начал работать в банковской сфере. Сначала в "Диамантбанке" менеджером по работе с клиентами. Затем в течение двух лет в Pro Credit Bank, где занимался развитием клиентов, которые создают свои бизнес направления.

В 2007 году Павел Поляруш начинает карьеру в ЧАО "Universal Bank". За пять лет работы в банке работал в разных управлениях. Сначала в составе кредитной группы, затем на руководящей должности в Группе по кредитной реструктуризации.

В 2012 году Поляруш получает предложение от ПАО "Правэкс-Банк" и начинает работать в Управлении риск менеджмента, Департаменте NLP (неработающих кредитов). В то время "Правэкс-Банк" был передовым, инновационным учреждением, где реализовывались новые для банковской сферы способы управления и ведения банковского дела. И предложение сотрудничества с таким типом банка очень заинтересовало Павла Васильевича.

Через год работы в "Правекс" Павел Поляруш возглавил отдел реструктуризации корпоративных кредитов и Департамент по работе с непродуктивными кредитами. В зоне ответственности Поляруша – проблемная задолженность физлиц из категории вип-клиентов и корпоративных клиентов, совокупная стоимость портфеля почти семисот клиентов составляла более четырех миллиардов гривен. Начиная с 2017-го и по 2019-й он работает в Главном управлении риск менеджмента банка, отвечает за кредитный контроль.

Имея огромный опыт работы с проблемной задолженностью, NPL активами – Поляруш Павел проходит строгий отбор на позицию руководителя Управления по работе с проблемными активами Национального банка Украины. В НБУ работает с 2019 года по 2021 год. Банкир имеет опыт работы с международными платформами по продажам NLP, а именно DebtX, FFN и другими.

Почти год (2021 г.) работал советником по международному сотрудничеству в Министерстве реинтеграции, налаживал работу с международными донорами: Всемирный банк, ЕБРР, USAID.

2022 год – Поляруш Павел работает в Министерстве обороны Украины советником замминистра. В зоне ответственности: логистика, сотрудничество с поставщиками как из Украины, так и зарубежными.

В 2023 году Павел Поляруш возвращается в НБУ на ту же должность.

Павел Поляруш, биография, фото, информация о ТОП-менеджере НБУ Поляруше Павле

Павел Поляруш – сотрудничество с НБУ

Павел Поляруш прошел очень сложный конкурсный отбор в НБУ и получил должность руководителя Управления в 2019 году. Он имел огромный опыт по работе с проблемной задолженностью, следовательно, новая должность: руководитель Управления по работе с проблемными активами, давала возможность реализовать все приобретенные навыки и знания.

Задача управления – возврат неработающих стабилизационных кредитов, которые выдавались украинским коммерческим банкам. Понятно, что Департамент Поляруша постоянно сталкивается с противодействием должников, нежеланием возвращать взятые у государства кредиты. Так, начиная с 2019 года до 2021, во время первого срока работы Поляруша в НБУ, возглавляемый им Департамент вернул около пяти миллиардов гривен кредитов. Этому способствовала грамотная, выверенная стратегия, хорошо организованная работа всей команды Департамента.

Павел Поляруш о механизмах НБУ для погашения банками задолженности по кредитам рефинансирования

Второй раз работать в НБУ Поляруш Павел начал в начале 2023 года. Он вернулся в тот же департамент и продолжил выполнять те же должностные обязанности, что и в период первой каденции (2019-2021). И снова эффективно: за 2023 год возглавляемое Павлом Полярушем Управление НБУ обеспечило возврат долгов по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков в общем размере почти миллиард гривен.

Большой объем средств был получен от продажи заложенных имущественных прав по кредитным договорам неплатежеспособных банков – 480,7 млн. грн.

По словам Павла Поляруша, в целом задолженность была ликвидирована следующими способами:

1. За счет обращения Управлением взыскания на движимое и недвижимое имущество поручителя неплатежеспособного банка во внесудебном порядке. Имущество было продано, полученные средства в объеме – 298,6 млн грн возвращены государству;

2. За счет продажи (реализации) через использование процедуры банкротства или в рамках исполнительного производства заложенного недвижимого имущества или получения в собственность НБУ нереализованного имущества. Сумма операций – 93,1 млн грн;

3. Также погашение задолженности происходило за счет других источников финансирования, и общая сумма составила 65,9 млн грн.

Во время работы в НБУ Департамент Поляруша разработал и реализовал стратегии по операциям с залоговым имуществом, его продажей. Также стратегии по работе с неплатежеспособными банками, возврат задолженности от имущественных и финансовых поручителей.

Наибольшая сумма в 2023 году получена от продажи Национальным банком Белоцерковскому городскому совету имущества ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль", переданного в ипотеку Национальному банку в качестве обеспечения по кредитам АО Банк "Финансы и Кредит" - 298,6 млн грн. Теперь почти половина потребителей районного центра Киевской области будет обеспечена теплом.

Если анализировать деятельность Управления по работе с проблемными активами, то начиная с 2015 года государству было возвращено почти 20 млрд грн задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков.

Заказная кампания против Поляруша в СМИ

Во время своей работы в НБУ Павел Поляруш доказал эффективность Департамента отличными результатами, что не могло не вызвать противодействие со стороны должников с желанием избавиться от грамотного топ-менеджера. Против Поляруша началась заказная кампания в СМИ с целью отстранить его от исполнения профессиональных обязанностей в Национальном банке Украины. Также многие СМИ связывали персону Павла Поляруша с назначением на должность главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц – этот факт тоже, возможно, вызвал у оппонентов желание устранить вероятного кандидата методом грязной заказной кампании в СМИ.

Заказчики публиковали в СМИ непроверенную, перекрученную информацию, пытаясь вызвать у читателей негативную реакцию и сформировать неприемлемое восприятие персоны Павла Поляруша. Так, весной 2024 года появились первые публикации негативного, заказного характера, где якобы персону Поляруша лоббируют на должность главы ФГВФЛ. И потом приводятся тезисы, почему это невозможно, а также, как аргумент указывается выезд Павла Поляруша за границу во время войны. СМИ не проверили информацию, а изложили только свои мнения. Поляруш имел разрешение на выезд за границу, потому что занимался поставкой гуманитарной помощи, и этот факт легко проверяется, если редакция обратится с запросом в МВД или Пограничную службу.

Как работала кампания: первая новость публиковалась на портале Украинские национальные новости, затем похожий текст перепечатывался на сайте Факты и Антикор. Вскоре редакция Украинских национальных новостей удалила заказной текст, но ссылки на него остались в текстах Фактов и Антикора. И они не работают, так что эти публикации не имеют источника информации, на который ссылаются. Все последующие публикации ссылаются сами на себя на сайте Факты.

Павел Поляруш, биография, фото, информация о ТОП-менеджере НБУ Поляруше Павле
Павел Поляруш, биография, фото, информация о ТОП-менеджере НБУ Поляруше Павле

Заказная кампания продолжается. Выходят новые публикации, которые содержат вымышленные, ложные тезисы. И все повторяется: первоисточник публикует информацию, затем последующие перепечатывают, а первый сайт удаляет публикацию. Тем не менее, Поляруш продолжает выполнять свою миссию: возвращать государству проблемные кредиты, выданные коммерческим банкам. И делает это вопреки всем препятствиям.

События в ЖК

26 сентября 2024 года в результате конфликта военнослужащего из Беларуси Андрея Трацевского и Павла Поляруша, последний получил в свой адрес ряд обвинений. Конфликт возник на паркинге одного из столичных ЖК, оба участника были за рулем своих автомобилей. СМИ распространили только заявления Трацевского, оперативно выложившего в социальные сети свое видение конфликта, проигнорировав информацию от Поляруша. Но впоследствии все же опубликовали комментарий Павла Поляруша, где он сообщил, что защищался от Трацевского, был трезв, и этот факт подтвердила экспертиза. Оба обратились в правоохранительные органы с заявлениями.

Досудебным расследованием было установлено, что вечером 26 сентября 2024 в полицию с письменным заявлением обратился Поляруш П.В. о том, что в этот же день примерно в 21.20 во время словесного конфликта Трацевский А.М. нанес ему телесные повреждения, чем причинил физическую боль.

После проведения ряда следственных и процессуальных действий было установлено, что телесные повреждения были нанесены во время внезапно возникшего конфликта на почве неприязненных отношений. Однако степень повреждений не была установлена, поскольку пострадавший не обращался в медицинское учреждение. В дальнейшем Поляруш Павел обратился в орган досудебного расследования с письменным заявлением о закрытии уголовного производства, начатого по его заявлению.

Учитывая изложенное, на основании ст. 40-1, ст.110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, было вынесено постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения.

Одновременно следователи Дарницкого управления полиции в г. Киеве получили письменное заявление Трацевского А.М. о том, что в этот день около 20:20 Поляруш П.В. во время словесного конфликта угрожал физической расправой, которые последний воспринял как реальные. На основании этого заявления было начато уголовное производство, внесенное в Единый реестр досудебных расследований под №12024105020001437 от 27.09.2024.

Впоследствии Трацевский обратился в полицию с письменным заявлением о закрытии уголовного производства, начатого по его заявлению.

Учитывая изложенное, на основании ст. 40-1, ст.110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, вынесено постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

Национальная полиция Украины приняла решение о закрытии двух уголовных производств по факту конфликта военного и чиновника НБУ, произошедшего в Киеве в конце сентября 2024 года.

Через несколько недель Трацевский помирился с Полярушем, конфликт исчерпан.

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