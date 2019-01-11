Аналитик спрогнозировал курс доллара в Украине до конца зимы

До конца зимы в Украине курс доллар будет около 29 грн/долл., спрогнозировал аналитик / Reuters

Старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб спрогнозировал, что в Украине до конца зимы курс доллара продолжит расти и достигнет отметки в около 29 гривен за "бакс" (на 11 января НБУ установил курс на уровне 28,27 грн/долл.).

В начале года снижение курса гривны наблюдается уже несколько лет подряд, а к концу зимы-началу весны украинская валюта укрепляется, рассказал эксперт Обозревателю.

"До конца зимы мы ожидаем продолжение роста курса доллара, хотя гораздо более умеренными темпами…", — отметил собеседник.

Напомним, 26 ноября Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в отношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней откатился.

Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.