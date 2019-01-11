Удар, еще удар: подорожание евро и доллара в Украине набирает обороты

Почему курс доллара и евро не радует украинцев / Reuters

Если вчера доллар прибавил в весе "всего" 10 копеек, то сегодня – уже 15 копеек. Курс евро за сутки подскочил сразу на 40 копеек.

Таким образом, как и предупреждали эксперты, курс доллара в Украине уверенно подбирается к психологической отметке в 29 грн/$. При этом они прогнозировали спекуляции перед выплатами по внешним обязательствам и выборами.

Также экономисты накануне вывели так называемый "индекс Биг-Мака", согласно которому в Украине 1 доллар должен стоить 9,68 гривен. Таким образом, гривна относительно американской валюты недооценена на 65,2%.

НБУ установил на 11.01.2019 следующие курсы валют:

1 доллар США – 28,2701 грн/$;

1 евро – 32,6096 грн/евро;

10 российских рублей – 4,2282 грн.

Средний курс валют в банках также демонстрирует девальвацию гривны: по данным finance.i.ua, банкиры повысили курс продажи доллара для населения, но при этом снизили курс покупки. В то же время средний курс доллара в обменниках Украины вырос как в продаже, так и в покупке. Причем в продаже – почти на 12 копеек за сутки.

Курс валют в Украине на утро 11.01.2019

Как сообщалось, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

В то же время экономист Михаил Кухар спрогнозировал, что в Украине в конце января 2019 года начнется традиционная ревальвация гривны (повышение курса), к марту-апрелю курс доллара в стране снизится до отметки в 26 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.