"Индекс Биг-Мака": доллар должен стоить 9, 68 гривен

Курс доллара рассчитали по стоимости фаст-фуда / Фото: Mcdonalds

Экономисты вывели так называемый "индекс Биг-Мака", согласно которому в Украине один доллар должен стоить 9,68 гривен.

Как сообщает The Economist, в результате исследования стало известно, что гривна относительно американской валюты недооценена на 65, 2%.

Отмечается, что наиболее переоцененной по отношению к доллару валютой стал швейцарский франк — его курс должен быть на 20% меньше действительного.

Исследователи выводили "индекс Биг-Мака" на протяжении 30 лет. В основе аналитики заложена стоимость знаменитого бургера, который продается в сети фаст-фудов Макдональдс.

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В себестоимость продукта входят основные пищевые продукты, оплата труда, транспортные и налоговые расходы, которые составляют своеобразную "потребительскую корзину", по стоимости которой определяют курс доллара по отношению к валюте разных страны мира.

В Украине сейчас Биг-Мак в сети Макдональс стоит 54 гривны, а в США – 5,58 доллара. В результате нехитрой математической операции экономисты выяснили, что в украинских обменниках доллар должен стоить 9,68 гривен.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 гривен за одну единицу американской валюты.