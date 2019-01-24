"Украина – лузер": экономист пояснил, чем грозит стране новый мировой кризис

Чем грозит Украине новый мировой кризис / radius72.ru

Кризис, который начался в 2007 году, не прекращался – и в Украине не прекратится еще минимум до 2023-2024 годов.

Об этом заявил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин во время чата на Главреде.

"Кризис, который начался в 2007 году, не прекращался. Сейчас началась его новая фаза. Мы сейчас находимся в фазе падения, которая всегда длится 12-15 лет, то есть в 2020 году в самых развитых и успешных странах прекратится только фаза падения", – пояснил он.

Следом за фазой падения начнется 15-летняя фаза депрессии и стагнации.

Читайте также"Путин чувствует себя не очень хорошо": астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе"А поскольку Украина – лузер, страна "энтропийной воронки", то у нас фаза падения в лучшем случае, если придет нормальный президент, прекратится где-то в 2023-2024 году, а после этого еще будет 15 лет стагнации, гниения. Поэтому в ближайшее время в мире ничего хорошего не будет", – считает экономист.

По его словам, Киеву нужно ориентироваться на те страны, которые сумели к этому подготовиться: Австрию, Швейцарию, Голландию и Бельгию.

"Тяжело будет Франции, Великобритании, Германии. Все только начинается. А спасение утопающего будет делом рук самого утопающего. Для этого нужно отчетливо понимать, какую модель мы хотим создать. Прежде всего, нужно создать средний класс. Те страны, где 85% населения – средний класс, и будут находиться на плаву. А государства, расколотые на богатых и бедных, где 10% богатых и 90% бедных, обречены на катастрофу. Украина сегодня пожинает плоды уничтожения среднего класса", – заявил Соскин.

Подводя итоги, он подчеркнул, что весь мир ждут тяжелые последствия, в том числе и Украину: "Потому что не будет никаких инвестиций, каждый будет вынужден спасаться сам, потому что деньги приобретают все бОльшую ценность. Не будет притока капитала, его и так нет".

Ранее аналитик назвал условия, при которых в Украине взлетит курс доллара до 60 грн/$. Главной реальной угрозой для нашей страны является мировая экономика, полагает эксперт.