Чего ждать от курса доллара: финансист объяснил, как от войны ФРС с Трампом выиграет гривна

Какого курса доллара ждать украинцам

Политика Федеральной резервной системы США явно направлена против нынешнего главы державы Дональда Трампа. И такая позиция ФРС играет на руку украинской гривне.

Об этом заявил финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман у себя в Facebook.

"По итогам вчерашнего заседания ФРС США упал американский доллар и выросли акции и облигации. Как сказал один из участников рынка, "это один из самых "голубиных" разворотных моментов со стороны главы ФРС, который я когда-либо видел за свою 30-летнюю карьеру", – пишет эксперт.

Он пояснил, что если бы ФРС продолжила сейчас "зажимать гайки", то экономический кризис в США наступил не позднее лета, и к следующим выборам уже начался бы экономический рост, что помогло бы Трампу переизбраться.

"Текущим своим решение ФРС оттягивает начало экономического кризиса к 2020 году (следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года – ред.), и Трамп не успеет насладиться плодами экономического подъема, что существенно снижает его шансы на переизбрание", – отмечает Найман.

Аналитик прогнозирует, что ФРС возобновит ужесточение монетарной политики в июне или сентябре, отвечая на рост инфляции и высокую занятость. До этого момента единственной серьезной угрозой для мировой экономики останется Китай и торговая война между Китаем и США.

"Изменение риторики ФРС США по монетарной политике в ближайший месяц поможет рискованным и сырьевым активам, а также будет играть против доллара. Украина и гривна также выигрывают от "голубиного разворота" ФРС. До августа курс гривны будет оставаться стабильным со слабой тенденцией к укреплению (спасибо деньгам от заробитчан и айтишников, плюс спросу на ОВГЗ)", – резюмирует Найман.

/ Facebook/Эрик Найман

Ранее Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

В то же время экономист Михаил Кухар спрогнозировал, что в Украине в конце января 2019 года начнется традиционная ревальвация гривны (повышение курса), к марту-апрелю курс доллара в стране снизится до отметки в 26 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.