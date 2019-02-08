Аналитик спрогнозировал, что будет с курсом доллара в Украине

В украинских банках доллар может торговаться на уровне около 26,3/26,6 грн, полагает эксперт.
Старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб спрогнозировал, что на следующей неделе в Украине курс доллара продолжит снижаться по отношению к гривне.
В банках доллар может торговаться на уровне около 26,3/26,6 грн, рассказал эксперт Обозревателю.
По его словам, на межбанковском рынке доллар может торговаться на уровне около 26,4 грн.
В четверг, 7 февраля, украинский Национальный банк почти не изменил курс доллара к гривне, но серьезно снизил курс евро.
Официальный курс гривны на 8 февраля:
1 доллар — 26,95 грн (7 февраля — 26,96);
1 евро — 30,58 грн (30,72).
Напомним, 6 февраля стало известно, что в Украине официальный курс доллара и официальный курс евро рухнули ниже психологических отметок в 27 и 31 гривну соответственно.