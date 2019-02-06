В Украине курс доллара рухнул ниже психологической отметки

В Украине рухнули официальные курсы доллара и евро / Reuters

В Украине официальный курс доллара и официальный курс евро рухнули ниже психологических отметок в 27 и 31 гривну соответственно.

Национальный банк решил снизить курс доллара к гривне на 25 копеек, а курс евро — на 36.

После укрепления гривны, курс американской валюты откатился от психологической отметки в 27 гривен на 4 копейки.

На четверг, 7 февраля, Нацбанк установил такой курс доллара и евро к гривне:

1 доллар — 26,96 грн (6 февраля — 27,21);

1 евро – 30,72 грн (31,08).

Напомним, 26 ноября 2018 года старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб выразил мнение, что в Украине курс доллара может подскочить из-за обострения агрессии РФ в отношении нашей страны.

В Киеве в тот же день в ряде обменных пунктов курс американской валюты подскочил к психологической отметке в 29 гривен за "зеленый", но через несколько дней откатился от нее.

В законопроекте о бюджете Украины на 2019 год, в утвержденном Верховной Радой, курс гривны к доллару к концу этого года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.