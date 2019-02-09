Курс валют в Украине: доллар и евро синхронно еще дальше откатились от психологических отметок

Нацбанк снизил курс доллара и евро к гривне / torange.biz

В Украине официальный курс доллара и официальный курс евро к гривне снова снизился и откатился еще дальше от психологических отметков в 27 и 31 гривну соответственно.

Украинский Национальный банк в пятницу, 8 февраля, снизил курс доллара и курс евро на 6 копеек.

НБУ установил такой курс американской и европейской валюты к гривне на понедельник, 11 февраля:

1 доллар — 26,89 грн (8 февраля — 26,95);

1 евро — 30,52 грн (30,58).

Напомним, 6 февраля стало известно, что в Украине официальный курс доллара и официальный курс евро рухнули ниже психологических отметок в 27 и 31 гривну соответственно.