Москва поможет: Венесуэльские нефтяники перевели свои счета в российский "Газпромбанк"

Нефтяные вышки / iStockphoto

В Венесуэле руководство нефтяной госкомпании PDVSA запустило процесс перевода счетов в российский "Газпромбанк".

Соответствующее сообщение опубликовано новостное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, компания PDVSA разослала своим акционерам извещение о том, что выручка от продаж будет должна начисляться на счет, открытый в российском Газпромбанке.

Кроме того, венесуэльская нефтекомпания сильно давит на своих иностранных партнеров (норвежская компания Equinor ASA, французская Total и американская Chevron) - чтобы поскорее определились с тем, будут ли они продолжать участие в проектах.

"Мы хотели бы официально сообщить о новых инструкциях по осуществлению платежей в долларах США или евро", — говорится в письме, подписанном вице-президентом PDVSA по финансовым вопросам Фернандо де Куинталом.

Напомним, ранее эксперты сообщали о том, что Венесуэла стал черной дырой для России.Кроме того, специалисты утверждали, что эта латиноамериканская страна стана ареной боя между США и РФ.

