Венесуэла стала "черной дырой" для России – эксперты

Мадуро и Путин / Getty Images

По мере того, как усиливается политическое и экономическое давление на Николаса Мадуро, президент Венесуэлы считает, что есть один человек, на которого он может положиться - Владимир Путин.

Кремль обвинил лидера оппозиции Хуана Гуайдо в "незаконной попытке захвата власти" при поддержке США. Москва заявляет, что сделает "все необходимое", чтобы поддержать Николаса Мадуро как "законного президента" Венесуэлы.

Но рвения России к защите отношений с Каракасом может быть более ограниченным, чем предполагает ее риторика, сообщает ВВС.

Москва долгое время была ключевым союзником президента Мадуро, а до него Уго Чавеса - как яростного критика Вашингтона, прямо на заднем дворе Америки.

"Отношения символически важны. Речь идет о том, чтобы сказать: "Мы не одиноки, есть другие, которые очень критически относятся к политике США и Запада", - объясняет Андрей Кортунов из Российского совета по международным делам.

Это частично объясняет, почему Москва расширила сотрудничество с Каракасом в последние годы - увеличила продажи оружия, расширила кредит и даже отправила два бомбардировщки в декабре прошлого года в знак поддержки.

Поддержка Николаса Мадуро в нынешнем кризисе также вызвана ужасом народных восстаний, особенно тех, которые открыто поддерживают Запад.

Непопулярная социальная политика, обнищавшее население и экономический кризис - на фоне борьбы со всем миром и коррумпированных… политиков. Все это напоминает также современную Россию, которую Кремль увидил в Каракасе.

В Москве поставили все деньги на карту. Они потратили значительные суммы на поддержку Николаса Мадуро, большую часть которых могут потерять, если его сместят с поста президента. Аналитики говорят о 17 миллиардах долларов, в основном выданных в кредит правительству Мадуро.

"Когда РФ отправляла оружие, никто не задумывался о взыскании долга. Думаю, все думали о доступе к нефтяным скважинам и к добыче", - утверждает экономист Центра Карнеги Андрей Мовчан.

Российская государственная компания "Роснефть" в настоящее время участвует в нескольких проектах в Венесуэле и выдала значительные займы нефтяному гиганту страны PDVSA.

"Венесуэла - это черная дыра для России, где потоплены миллиарды долларов… и эффект нулевой", - заявил аналитик Михаил Крутикин. Он утверждает о "полной некомпетентности и разбазаривании" денег российских налогоплательщиков.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зелен заявила, что Украина пока не готова признавать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, но считает его лидером оппозиции.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.