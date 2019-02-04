Украина отказалась признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы

4 февраля 2019, 17:12

Киев "призывает сделать все возможное для предотвращения силовых методов разрешения политического кризиса".

МИД Украины
МИД Украины / Капитал

Украина пока не готова признавать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, но считает его лидером оппозиции.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает УНИАН.

"Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции", - сказала Зеленко.

По ее словам, возвращение к демократическому управлению в стране зависит и "от других политических сил".

Пресс-секретарь отметила, что Украина "призывает сделать все возможное для предотвращения силовых методов разрешения политического кризиса".

Ранее четыре европейских страны - Испания, Франция, Германия и Великобритания - выразили готовность признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

В свою очередь, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента, заявил, что выборы в Венесуэле могут состояться через 6-12 месяцев.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.

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Украина Венесуэла МИД Украины Хуан Гуайдо
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