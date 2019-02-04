Украина отказалась признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Киев "призывает сделать все возможное для предотвращения силовых методов разрешения политического кризиса".
Украина пока не готова признавать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, но считает его лидером оппозиции.
Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает УНИАН.
"Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции", - сказала Зеленко.
По ее словам, возвращение к демократическому управлению в стране зависит и "от других политических сил".
Пресс-секретарь отметила, что Украина "призывает сделать все возможное для предотвращения силовых методов разрешения политического кризиса".
Ранее четыре европейских страны - Испания, Франция, Германия и Великобритания - выразили готовность признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.
В свою очередь, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента, заявил, что выборы в Венесуэле могут состояться через 6-12 месяцев.
Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.