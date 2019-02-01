Путин проигрывает бой с Трампом в Венесуэле – эксперт

Николас Мадуро / Голос Америки

В то время как Конгресс и Белый дом продолжают борьбу касательно стены на границе с Мексикой, президент Дональд Трамп запустил стратегию, которая станет более эффективной для безопасности южной границы США и остановки наркотрафика.

Об этом пишет в колонке для The Hill Грэди Минс, экс-консультант по корпоративной стратегии и бывший спецпомощник вице-президента США Нельсона Рокфеллера.

"Белый дом затеял игру на повышение ставок, направленную на устранение действующего президента Николаса Мадуро и его замену на Хуана Гуайдо", - считает Минс.

Читайте такжеСША против России: чем закончатся протесты в ВенесуэлеРоссия, Куба и, в некоторой степени, главный кредитор Венесуэлы, Китай, используют латиноамериканскую страну в качестве платформы для расширения своих стратегических интересов в Западном полушарии.

Куба отправила около 20 тысяч агентов в Венесуэлу, которые поддерживают полицейское государство, маршруты контрабанды наркотиков (и террористов) в Соединенные Штаты, а также пытаются подорвать демократическую политику в других частях Латинской Америки.

Россия рассматривает Венесуэлу как новую стратегическую военную базу в Западном полушарии. В последнее время даже появились признаки того, что Венесуэла согласилась разрешить России развивать остров Ла Оркила в качестве военной базы в Карибском регионе для размещения стратегических ядерных бомбардировщиков.

"Россия всегда находится в поиске угроз Соединенным Штатам в Карибском регионе, особенно в качестве рычага против стратегической экспансии Запада в Восточной Европе и бывших советских республиках. Но похоже, что Владимир Путин, возможно, переиграл сам себя в Венесуэле, и это, возможно, стало дополнительным фактором, побуждающим Белый дом сейчас активно действовать против Мадуро", – предполагает Минс.

Читайте такжеВласти Венесуэлы обвинили Путина в попутке вывоза золотого запаса страныКроме того, по мнению автора, если РФ потеряет свой авторитет в Венесуэле, она не сможет влиять на политику формирования цен на нефть, которая удерживает на плаву и Россию, и Венесуэлу, и Иран.

"Замена Мадуро станет огромной стратегической потерей для России, Венесуэлы и Ирана и нанесет большой удар по наркобандам и террористической деятельности в Западном полушарии", - уверен Минс.

Политика Уго Чавеса и Николаса Мадуро, поддерживаемая Россией и Кубой, превратила Венесуэлу (ранее одно из самых успешных развивающихся государств) просто в нищую страну. И действия Трампа могут кардинально изменить это и создать новую надежду в регионе Латинской Америки.

"Огромная ирония заключается в том, что по мере того, как Белый дом осуществляет свою блестящую внешнеполитическую стратегию, во многих американских СМИ, продолжается травля Трампа, как агента Кремля. Новости в США за последнее время были переполнены вопросами безопасности границ и расследованиями возможного сговора администрации Трампа с Россией. А на самом деле, агрессивная политика Белого дома в отношении Венесуэлы создает новую конфронтацию с Россией, а не сговор", - утверждает Минс.

Читайте такжеThe Washington Post: Кремль раскритиковал санкции США против ВенесуэлыНапомним, 23 января в Венесуэле вспыхнули масштабные акции протеста против того, что Мадуро избрался президентом страны на второй срок. Протестующие считают главой Венесуэлы спикера парламента Хуана Гуаидо.

Гуаидо получил поддержку от США. В свою очередь Россия поддержала Мадуро. Кремль также призвал третьи страны не вмешиваться во внутреннюю политику Венесуэлы.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Николасом Мадуро "выразил поддержку ему и властям Венесуэлы". Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Кремля.

В свою очередь США заявили о готовности ввести войска в Венесуэлу.