Курс доллара в Украине: "бакс" оказался еще дальше от отметки в 27 гривен

В Украине курс доллара откатился еще дальше от психологической отметки в 27 грн / brd24.com

В Украине продолжает укрепляться гривна — курс доллара еще дальше откатился от психологической отметки в 27 грн.

Во вторник, 26 февраля, Национальный банк на копейку повысил курс гривны к доллару, но на столько же снизил по отношению к евро.

На среду, 27 числа, НБУ решил установить такой курс украинской валюты к западным валютам:

100 долларов — 2698,2628 грн (26 февраля — 2699,0656);

100 евро — 3065,4964 грн (3064,7890).

Ранее сообщалось, что после обострения российской агрессии в отношении Украины в конце ноября 2018 года в Киеве в ряде обменных пунктов курс доллара подскочил к психологической отметке в 29 гривен за один "зеленый", однако через несколько дней откатился от нее.

Напомним, в проекте закона о бюджете Украины на 2019-й, который утвердила Верховная Рада, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".