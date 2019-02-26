Курс доллара в Украине: "бакс" оказался еще дальше от отметки в 27 гривен

Нацбанк решил немного снизить курс доллара.
В Украине продолжает укрепляться гривна — курс доллара еще дальше откатился от психологической отметки в 27 грн.
Во вторник, 26 февраля, Национальный банк на копейку повысил курс гривны к доллару, но на столько же снизил по отношению к евро.
На среду, 27 числа, НБУ решил установить такой курс украинской валюты к западным валютам:
100 долларов — 2698,2628 грн (26 февраля — 2699,0656);
100 евро — 3065,4964 грн (3064,7890).
Ранее сообщалось, что после обострения российской агрессии в отношении Украины в конце ноября 2018 года в Киеве в ряде обменных пунктов курс доллара подскочил к психологической отметке в 29 гривен за один "зеленый", однако через несколько дней откатился от нее.
Напомним, в проекте закона о бюджете Украины на 2019-й, который утвердила Верховная Рада, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".