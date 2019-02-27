СМИ узнали, как Янукович вывел из Украины миллионы долларов

Виктор Янукович вывели из Украины через шведский банк миллионы долларов, узнали журналисты / кадр из трансляции

Бывший президент Украины Виктор Янукович, сбежавший в Российскую Федерацию, вывел со своей страны 34 млн крон (около 3,7 млн долларов) через шведский банк — Swedbank.

Экс-президент в 2011 году вывел деньги с литовского счета в банке, средства были переведены через офшорную компанию Vega Holding Limited, говорится в расследовании шведской общественной телевещательной организация SVT.

Прокурор Андрей Радионов сообщил, что десятки миллионов крон Янукович получил якобы от издателя за книгу, которую никогда не напишет, и таким образом было замаскировано получение взятки.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвинили в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

США и страны ЕС наказали Януковича ограничительными мерами — запретили въезд на свою территорию и заморозили активы.

В Киеве 24 января 2019 года Оболонский райсуд заочно признал бывшего президента в виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.