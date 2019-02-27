СМИ узнали, как Янукович вывел из Украины миллионы долларов

27 февраля 2019, 16:15

Экс-президент "отмыл" деньги через офшорную компанию, выяснили журналисты.

Журналисты узнали, что Виктор Янукович вывели из Украины через шведский банк миллионы долларов
Виктор Янукович вывели из Украины через шведский банк миллионы долларов, узнали журналисты / кадр из трансляции

Бывший президент Украины Виктор Янукович, сбежавший в Российскую Федерацию, вывел со своей страны 34 млн крон (около 3,7 млн долларов) через шведский банк — Swedbank.

Экс-президент в 2011 году вывел деньги с литовского счета в банке, средства были переведены через офшорную компанию Vega Holding Limited, говорится в расследовании шведской общественной телевещательной организация SVT.

Прокурор Андрей Радионов сообщил, что десятки миллионов крон Янукович получил якобы от издателя за книгу, которую никогда не напишет, и таким образом было замаскировано получение взятки.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвинили в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

США и страны ЕС наказали Януковича ограничительными мерами — запретили въезд на свою территорию и заморозили активы.

В Киеве 24 января 2019 года Оболонский райсуд заочно признал бывшего президента в виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.

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взятка банк Виктор Янукович Swedbank
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