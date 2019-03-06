"Главный фактор": аналитик объяснил, почему в Украине снижается курс доллара

В Украине курс доллара снижается благодаря продаже валюты населением, сообщил аналитик / Reuters

Старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб спрогнозировал, что до 10 марта в Украине курс доллара может снизиться до отметки в 26,6 гривен за один "бакс" (на 6 марта НБУ установил курс на уровне 26,76 грн).

Курс доллара снижается благодаря основному фактору — продаже валюты населением, рассказал эксперт Обозревателю.

По его словам, как правило, продажа валюты "физиками" (физлицами) увеличивается накануне праздников, и такой же эффект ожидается перед Международным женским днем — 8 марта.

"Доллар достаточно устойчиво снижается к гривне с середины февраля, и эта динамика будет, по всей видимости, продолжена. Основной фактор предложения валюты — продажи населения…", — отметил собеседник.

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что в Украине до дня президентских выборов (запланированы на 31 марта) курс доллара составит 28 гривен за один "зеленый".

Напомним, в проекте закона о бюджете Украины на 2019-й, который утвердила Верховная Рада, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".