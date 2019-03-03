"Раскачивание курса": эксперт спрогнозировал курс доллара в Украине до дня выборов

3 марта 2019, 14:18

В ближайшее время не ожидаются какие-то серьезные изменения курса доллара, полагают эксперты.

Эксперт спрогнозировал, что до дня выборов президента Украины курс доллара составит 28 гривен за один
До дня выборов президента Украины курс доллара составит 28 гривен за один "зеленый", спрогнозировал эксперт / fdlx.com

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в Украине до дня президентских выборов (запланированы на 31 марта) курс доллара составит 28 гривен за один "бакс".

Перед выборами возможно раскачивание курса доллара, он может держаться на отметке около 27,2-27,5 гривен за один "зеленый", рассказал эксперт в эфире Oboz TV.

По его словам, в Экономическом дискуссионном клубе в ближайшее время не ожидают каких-либо серьезных изменений курса доллара.

"…Однако давайте вспомним военное положение, когда доллар вырос до 30 грн. Тогда объясняли, что не стоит спешить, все хорошо, поэтому курс сразу откатился до 28 грн/$... Сейчас ситуация похожая. Психологические настроения населения туманны…", — добавил Пендзин.

Национальный банк Украины на понедельник, 4 марта, почти не изменил курс доллара к гривне. Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2686,2244 грн (1 марта курс был 2685,9165).

Напомним, в проекте закона о бюджете Украины на 2019-й, который утвердила Верховная Рада, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".

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