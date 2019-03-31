Гройсман стал вдвое меньше зарабатывать: опубликована декларация премьера за 2018 год

Владимир Гройсман / Reuters

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман за 2018 год задекларировал 9 372 991 грн начисленного дохода. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В электронной декларации за 2018 год указано, что доход главы правительства состоял из:

заработной платы в должности премьер-министра в размере 443 430 грн;

доходов от предоставления в аренду недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) - 5 198 000 грн;

доходов от размещения средств на банковских счетах - 3 731 561 грн.

В пресс-службе напомнили, что начисленный доход Гройсмана в 2017 году составил 17 102 320 грн и включал доход от отчуждения коммерческой недвижимости. Изменений в перечне недвижимого имущества в прошлом году не произошло.

Ранее сообщалось, что среди глав государственных компаний самую большую зарплату получает глава Укразализныци Евгений Кравцов.