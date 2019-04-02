Новый валютный тренд: в НБУ дали неожиданный прогноз по курсу доллара в Украине

2 апреля 2019, 17:35

В этом году с курсом складывается нетипичная ситуация, констатировал чиновник.

Доллары
В НБУ дали неожиданный прогноз по курсу доллара в Украине / Reuters

С курсом доллара в Украине в 2019 году складывается нетипичная ситуация: в прошлые годы таких тенденций не наблюдалось.

"В частности, мы не видим временной, но ощутимой девальвации гривны, которая начиналась в декабре и продолжалась большую часть января (2016-2018 годы), порой затрагивая и февраль (в 2015 году)", – пояснил председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин у себя в Facebook.

При этом эксперт не видит причин для девальвации гривны в ближайшие несколько месяцев, так как на валютном рынке Украины тревожных событий не ожидается.

Читайте такжеОт скачков тарифов и доллара до ж/д-билетов и призыва: что ждет украинцев в апреле"Подводя баланс между рисками и перспективами гривны во временной перспективе трех-шести месяцев, склоняюсь к тому, что привычная для нескольких десятилетий ситуация, когда курс гривны снижался осенью, может смениться новой, похожей на прошлогоднюю: определенная девальвация в течение второй половины лета сменится укреплением курса нацвалюты в начале осени и его стабилизацией", – отметил Данилишин.

Курс доллара к гривне будет зависит от экспортной выручки сельхозпроизводителей.

"Украина все больше становится аграрной (и при этом деиндустриализированной) страной, поэтому и курс гривны все сильнее зависит от объема урожая сельхозпродукции и мировых цен на нее", – резюмировал эксперт.

Ранее эксперты спрогнозировали валютный курс в апреле. После выборов валютный рынок успокоится, считают финансисты. Говоря о ситуации после второго тура выборов, тут многое будет зависеть от имени победителя и от той экономической политики, которую он будет проводить, считает глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Перед этим эксперт рассказал, какого курса доллара ждать украинцам после победы Зеленского. Определенные риски сохраняются, но худшего сценария удалось избежать, считает финансист.

В то же время ранее сообщалось, что курс доллара к гривне после президентских выборов девальвирует при любом раскладе – кто бы ни стал президентом.

Финансовый скаут Forex Club Денис Повторенко рассказал Главреду, что курс вплотную приблизится к отметке 28 грн/$. А вот более серьезного краха украинской валюте стоит ждать, если начнутся массовые политические протесты.

"…это может привести к очень резкому падению курса гривны вплоть до 35-40 грн/$", – уверен Повторенко.

Ранее эксперты рассказали, когда украинцам бежать за баксом. В частности, экономист Борис Кушнирук уверен, что за пару дней ничего особенного с курсом доллара в апреле 2019 не произойдет: "Мы пройдем и первый, и второй тур вполне, я думаю, спокойно".

Если же говорить о том, что будет с гривной в ближайшее время, то официальный курс доллара к гривне от НБУ на 01.04.2019 составил 27,2091 грн/$. Курс евро к гривне, по сути, не изменился (колебания не превысили одной копейки) и составил 30,5676 грн/ евро.

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