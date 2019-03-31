Рынок выдохнул: эксперт рассказал, какого курса доллара ждать украинцам после победы Зеленского

Какого курса доллара ждать украинцам после победы Зеленского / 1zoom.ru

Экс-глава Наблюдательного совета Национального депозитария Украины (НДУ) Роман Сульжик рассказал, как экзит-полы повлияют на курс доллара в Украине.

По его словам, выход во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко был вполне ожидаемым, рынок к этому подготовился.

"Самый большой риск был бы, если бы вышла Тимошенко. Потому что она вела бы негативную для рынка риторику: выйду из МВФ, понижу цены на газ… Сейчас рынок выдохнул. Пара Зеленский-Порошенко для них понятна. Риски еще есть, но я думаю, что это будет воспринято рынком нейтрально, может, даже немного позитивно", – пояснил Сульжик.

Он также спрогнозировал, как рынок отреагирует на победу Зеленского на выборах 2019. По его словам, у нового главы государства будет примерно полгода (хотя бы до октября), чтобы нанять профильных специалистов и провести нужные переговоры. Если Зеленский сформирует правильную команду, то рынок воспримет его победу благосклонно.

Ранее Зеленский пообещал сюрпризы во втором туре и рассказал о первых шагах на посту президента.

"Первый свой визит я бы совершил областями нашей страны и разобрался бы со всеми проблемами, которые действительно есть в Украине", — добавил он.

Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-пола 2019, Зеленский обогнал Порошенко почти на 13%. Так, Владимир Зеленский набрал 30,6%, а Петр Порошенко – 17,8%.

В то же время ранее сообщалось, что курс доллара к гривне после президентских выборов девальвирует при любом раскладе – кто бы ни стал президентом.

Финансовый скаут Forex Club Денис Повторенко рассказал Главреду, что курс вплотную приблизится к отметке 28 грн/$. А вот более серьезного краха украинской валюте стоит ждать, если начнутся массовые политические протесты.

"…это может привести к очень резкому падению курса гривны вплоть до 35-40 грн/$", – уверен Повторенко.

Ранее эксперты рассказали, когда украинцам бежать за баксом. В частности, экономист Борис Кушнирук уверен, что за пару дней ничего особенного с курсом доллара в апреле 2019 не произойдет: "Мы пройдем и первый, и второй тур вполне, я думаю, спокойно".

Если же говорить о том, что будет с гривной в ближайшее время, то официальный курс доллара к гривне от НБУ на 01.04.2019 составил 27,2091 грн/$. Курс евро к гривне, по сути, не изменился (колебания не превысили одной копейки) и составил 30,5676 грн/ евро.