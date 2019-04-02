"Спекуляции после первого тура выборов": эксперты спрогнозировали валютный курс в апреле

Валютный рынок "успокоится", прогнозируют экономисты / Reuters

В апреле, после первого тура президентских выборов, дестабилизации курса гривны ожидать не стоит, заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Пока существенных колебаний не будет. Курс так и будет держаться около 27 грн. Если бы были акции протеста – это повлияло бы на курс. Но паники я не вижу, нового Майдана – тоже, каких-то экстремальных экономических рисков тоже нет. Так что в целом, я думаю, все будет более-менее спокойно", – подчеркнул он в комментарии Сегодня.

Говоря о ситуации после второго тура выборов, тут многое будет зависеть от имени победителя и от той экономической политики, которую он будет проводить, считает Охрименко.

По мнению экономического эксперта Эрика Наймана, после выборов валютный рынок "успокоится".

"Накануне (он) дернулся вверх, видел вчера покупку по 27,32 грн за доллар", – написал экономист в Facebook.

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Аналитик Альпари Максим Пархоменко обратил внимание на то, что многое зависит от позиции основных кандидатов.

"Курс будет зависеть от риторики ведущих кандидатов. И если с монетарной политикой нынешнего президента в большей мере все ясно, то у Зеленского пока нет четких ориентиров относительно будущей политики, как и не известен будущий состав его Кабмина. И это не позволяет гривне укрепляться", – считает эксперт.

В среднесрочной перспективы, по его словам, позиции у гривны "в целом достаточно положительные".

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"Скорее всего, сразу после выборов мы увидим укрепление нашей валюты, после ясной позиции по будущей монетарной политике", – говорит он.По прогнозу главы отдела аналитики FOREX CLUB Андрея Шевчишина, в апреле курс гривны может колебаться в диапазоне 27–28,5 грн за доллар на фоне спекуляций на рынке после первого тура президентских выборов, при этом попытки преодолеть отметку 28 грн за доллар будут неустойчивыми и будут сбиваться НБУ.

Он добавил, что в конце апреля, по его мнению, давление на гривну может усилиться. Это будет связано как с проведением второго тура президентских выборов, так и с высокими выплатами по внешнему долгу в первых числах мая.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что будет с курсом валют после выборов.