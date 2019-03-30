Что будет с курсом после выборов: эксперты назвали три главных сценария

Эксперты спрогнозировали курс доллара после выборов / Reuters

Уже после первого тура выборов на валютном рынке может наступить время "Ч". При этом эксперты предупреждают, что конкретные сценарии во многом будут зависеть от того, кто пройдет во второй тур.

Как пишет Страна, экономисты прогнозируют три возможные сценарии для доллара в зависимости от итогов первого тура выборов.

Порошенко пролетает в первом туре

Эксперт Алексей Кущ считает, что если Порошенко сойдет с дистанции после первого тура выборов, может начаться "бегство элит".

"Окружение президента и высокопоставленные чиновники попытаются по-максимуму вывести капиталы за границу. Речь может идти о миллиардах долларов. Подобное мы уже наблюдали в 2014 году после смены власти, когда всего за месяц из страны вывели порядка 20 миллиардов долларов. В этот раз такого масштабного оттока конечно же не будет, так как ситуация, я надеюсь, будет развиваться не столь радикально, но и более скромные суммы способны повлиять на курс. Особенно если бегство элит совпадет с бегством инвесторов. Спекулятивные инвесторы сейчас держат портфель ОВГЗ на 15 млрд гривен. Если они продадут бумаг, скажем, на 10 млрд, это способно обвалить курс сразу на 20-30 копеек", - говорит он.

Выход Порошенко во второй тур

Экономисты считают, что в случае если с дистанции сойдет Юлия Тимошенко, вероятен сценарий нового Майдана.

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"Если вдруг случится новый майдан, то курс сразу "улетит". Тут уже экономика вообще перестает работать и включаются панические настроения", - пояснил экономист Александр Охрименко.

По прогнозу экспертов, курс доллара может подскочить и до 35, и до 40 гривен, и даже выше.

Постепенный рост курса доллара

Ряд экспертов утверждает, что кто бы не вышел во второй тур выборов, с долларом ничего не случится.

"Оснований для фундаментальных волнений нет. Думаю резких скачков удастся избежать", - сказала финансовый эксперт Виктория Страхова.

Банкир Олег Гороховский также считает, что "после первого тура ничего драматичного не случится, и будут текущие курсовые уровни".

Но вот после второго тура он прогнозирует небольшое ослабление гривны - до 28-29 гривен за доллар. И поясняет: у кандидатов уже не будет необходимости продавать так много валюты, что скажется на рынке в целом.

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Кущ прогнозирует проседание курса гривны уже летом. Он обратил внимание на замедление экономики, падение промышленности, а также большие выплаты по внешнему долгу.

Глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич отметил, что бизнес сейчас поставил большинство проектов на паузу и будет думать - стоит ли их размораживать - только после выборов, когда станет понятно как изменится конфигурация власти и чего от нее ждать.

Напомним, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой во время чата в Главреде предрек нерадужную перспективу гривне.