В Украине просел официальный курс доллара

Нацбанк серьезно укрепил курс гривны к доллару и евро / Reuters

Во вторник, 2 апреля, в Украине Национальный банк на десятки копеек укрепил курс гривны к доллару и евро.

Курс доллара опустился на 22 копейки, курс евро "похудел" на 34 копейки, сообщили в НБУ.

После снижения стоимости курс доллара опустился ниже психологической отметки в 27 гривен.

На среду, 3 апреля, НБУ установил такой курс гривны к доллару и евро:

100 долларов — 2697,4158 грн (2 апреля — 2719,0867);

100 евро — 3021,1057 грн (3055,1658).

Напомним, в начале текущего года гривна укреплялась к доллару и евро, а перед выборами президента Украины 2019 теряла позиции к западным валютам.

В проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й, который утвердила Верховная Рада, курс гривны к доллару к 2019 году прогнозируется немного выше 29 грн за один "зеленый".