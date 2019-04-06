"Провал" доллара: курс доллара в Украине пробил психологическую отметку

Нацбанк опустил курс доллара ниже психологической отметки в 27 грн / Reuters

В Украине Национальный банк в пятницу, 5 апреля, синхронно серьезно снизил курс доллара и евро по отношению к гривне.

Курс доллара и курс евро одинаково похудели — западные валюты "потеряли" по 25 копеек.

После серьезного "похудения" курс доллара снова пробил психологическую отметку в 27 грн.

На понедельник, 8 апреля, Нацбанк установил такой курс гривны к американской и европейской валютам:

Стоимость 100 долларов составляет 2676,8706 грн (5 апреля — 2702,2033);

Стоимость 100 евро составляет 3006,9287 грн (3031,6019).

Читайте такжеДоллар по 60 гривен: эксперты рассказали, когда ждать "шалтай-болтай" на валютном рынкеРанее аналитик Вадим Иосуб спрогнозировал, что в Украине до 12 апреля курс доллара умеренно снизится по отношению к гривне — будет находиться около психологической отметки в 27 грн.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".