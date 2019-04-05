Курс доллара в Украине: аналитик дал "радужный" прогноз

Доллары / Униан

Аналитик Вадим Иосуб спрогнозировал, что до пятницы, 12 апреля, в Украине курс доллара умеренно снизится по отношению к гривне.

Курс доллара в нашей стране будет находиться около психологической отметки в 27 гривен, рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, до 12 апреля курс доллара будет колебаться возле отметки в 26,9 грн за один "зеленый".

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне… наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн", — рассказал Иосуб.

Национальный банк Украины в четверг, 4 апреля, немного снизил курс доллара и евро к гривне.

На 5 апреля регулятор установил такой курс американской и европейской валюты:

100 долларов — 2702,2033 грн (4 апреля — 2708,1121);

100 евро — 3031,6019 грн (3044,7304).

Ранее старший аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин говорил, что в конце 2019 года курс доллара может оказаться в коридоре 30,5-31,5 грн за один "бакс".

Напомним, в проекте закона о бюджете Украины на 2019 год, который утвердила Верховная Рада, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "зеленый".