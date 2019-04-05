Доллар по 60 гривен: эксперты рассказали, когда ждать "шалтай-болтай" на валютном рынке

5 апреля 2019, 05:50

Экономисты предупредили о турбулентности на глобальных рынках.

Доллары
Экономисты предупредили о турбулентности на валютном рынке / Reuters

Провал реформ и пауза в работе с кредиторами не позволит удержать гривну на фоне пиковых выплат по госдолгу в 2019 и 2020 годов, заявил аналитик инвестиционной компании Альпари Максим Пархоменко.

По словам старшего аналитика группы компаний Forex Club Андрея Шевчишина, в конеце 2019 года курс может оказаться в коридоре 30,5-31,5 гривны/доллар.

"Здесь я в том числе закладываю достаточно высокую вероятность турбулентности на глобальных рынках", - добавляет он. Что касается 2020 года, то по нему прогнозировать валютный курс пока достаточно сложно, так как нужно больше вводных по итогам 2019 года. Шевчишин считает, что в рамках инфляционного таргетирования возможно ослабление курса гривны примерно на 5% от показателя на конец 2019 года на уровне 31 гривны/доллар, что составляет 32,55 гривны /доллар (курс близкий к прогнозу Morgan Stanley). Он напомнил, что в феврале 2015 года курс достигал 33 гривен/доллар. "На этом уровне гривна уже была, и все понимают, что она туда может "сходить" на каких-то ажиотажных движениях. Если будут разворачиваться политические и экономические кризисы, не исключено, что на спекулятивных тенденциях гривна может и в этом году туда "сходить", - предупредил эксперт в комментарии Апострофу.

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Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что, если Украина выйдет из программы финансирования МВФ, начнется шалтай-болтай, и тогда курс может быть и 35 гривен, и 40 гривен. "А, если отсутствие сотрудничества с МВФ наложится на мировой кризис, то может быть и 50 гривен, и 60 гривен", - резюмировал он.

Кроме того, издание отмечает, что не стоит сбрасывать со счетов и вероятность мирового финансового кризиса, который согласно прогнозам мировых аналитиков может разразиться в конце нынешнего или в начале следующего года. При этом даже рецессия в странах Евросоюза или замедление темпов роста экономики Китая приведет к сокращению объемов украинского экспорта и, как следствие, - к уменьшению валютной выручки, что, в свою очередь, вызовет давление на гривну.

Напомним, эксперты рассказали, что будет с курсом валют после выборов.

Ранее астролог Влад Росс не исключал вариант, что по отношению к евро курс составит 100, 150 или даже 200 гривен.

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