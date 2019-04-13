Доллар просел, евро — "поправился": назван курс валют в Украине на понедельник

13 апреля 2019, 07:25

Нацбанк решил, что евро должен стоить немного дороже.

НБУ снизил курс доллара на 12 копеек
Нацбанк снизил курс доллара на 12 копеек / Униан

В пятницу, 12 апреля, Национальный банк Украины на несколько копеек снизил курс гривны к евро, но ощутимо укрепил украинскую валюту по отношению к американской.

Официальный курс доллара просел на 12 копеек, а евро "поправился" на 2 копейки.

Нацбанк установил такой курс гривны к иностранной валюте: 

Стоимость 100 долларов составляет 26,71 грн (12 апреля — 26,83);

Стоимость 100 евро составляет 30,24 грн (30,22);

Стоимость 10 рублей составляет 4,14 грн (4,16).

Читайте такжеКогда курс доллара "улетит": эксперты рассказали, что будет с гривной после выборовРанее старший аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин спрогнозировал, что в Украине провал реформ и пауза в работе с кредиторами не позволит удержать гривну на фоне пиковых выплат по госдолгу в 2019 и 2020-м, в конце текущего года курс гривны может оказаться в коридоре 30,5-31,5 грн за один "зеленый".

Напомним, в утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".

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Доллар гривна евро НБУ курс рубль
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