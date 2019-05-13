В Кабмине "пригрозили" после субсидий монетизировать все льготы

Монетизация субсидиий / УНИАН

Прямо следом за монетизацией субсидий на услуги ЖКХ для украинцев в Кабмине планируют запустить такой процесс и для всех остальных льгот.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-служба правительства. По словам премьера Владимира Гройсмана, первый этап монетизации не привел к серьезному ухудшению показателей по платежам.

"В прошлом году мы сделали реестр субсидиантов. Второе, что мы реализовали, - с 1 января начали монетизировать субсидию всем, кто получал впервые. Далее у нас на очереди монетизировать все льготы", − заявил он.

Гройсман подчеркнул, что муссируемые СМИ сведения о том, что платежи снижаются из-за монетизации субсидий не соответствуют действительности, а потребители "будут пытаться беречь эти средства, чтобы оставить их часть себе".

Напомним, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко огласил судьбу монетизации субсидий в новом отопительном сезоне. До этого в Нафтогазе забили тревогу из-за монетизации субсидий.