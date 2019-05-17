Курс валют на 17 мая: доллар и евро "похудели"

НБУ немного снизил курс доллара и евро / 1zoom.ru

В Украине Национальный банк на несколько копеек укрепил курс гривны по отношению к доллару и евро.

Официальный курс доллара снизился на три копейки, а курс евро "похудел" на две копейки.

На пятницу 17 мая регулятор установил такой курс гривны к западным валютам:

1 доллар — 26,34 грн (16 мая — 26,37);

1 евро — 29,51 грн (29,49).

Наличный курс доллара на 17 мая: доллары в банках покупают по разной цене, она колеблется от 26,15 до около 26,30 грн за один "зеленый", а продают американскую валюту по стоимости от 26,34 до 26,55 грн за "бакс", сообщает finance.ua.

В четверг, 16 мая, к закрытию межбанка — в 16:59, курс доллара был на уровне 26,35 — 26,37 грн. На открытии межбанка котировки были на уровне 26,30 — 26,33 грн за "бакс".

Напомним, в утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "зеленый".

Старший аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин прогнозировал, что в конце 2019 года курс доллара может оказаться в коридоре 30,5-31,5 грн за доллар. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что один доллар может стоить и 60 грн.