Аналитик спрогнозировал наличный курс доллара в Украине

В Украине до 27 мая наличный курс доллара в банках может составить 26,2/26,4 грн, спрогнозировал аналитик / Reuters

Старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб спрогнозировал, что до понедельника, 27 мая, в Украине наличный курс доллара в банках может составить 26,2/26,4 грн.

На межбанке доллар может торговаться около отметки в 26,4 грн, рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, разнонаправленное изменение курсов за неделю в разных сегментах валютного рынка свидетельствует о временной стабилизации доллара вблизи текущих уровней.

"…Если говорить о межбанке, то там доллар устойчиво снижался вплоть до понедельника (13 мая — Ред.), а со вторника перешел к росту", — отметил аналитик.

Ранее сообщалось, что на пятницу, 17 мая, Национальный банк Украины укрепил гривну к доллару. НБУ установил курс гривны к доллару на уровне 26,34 грн за один "бакс".

Наличный курс доллара на пятницу: доллары в банках покупают по разной цене, она колеблется от 26,15 до около 26,30 грн за один "зеленый", а продают американскую валюту по стоимости от 26,34 до 26,55 грн за "бакс".

В четверг, 16 мая, к закрытию межбанка — в 16:59, курс доллара был на уровне 26,35 — 26,37 грн. На открытии межбанка котировки были на уровне 26,30 — 26,33 грн за "бакс".

В проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс, утвержденном Верховной Радой, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "зеленый".

Старший аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин говорил, что в конце экого года курс доллара может оказаться в коридоре 30,5-31,5 грн за "бакс". Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса прогнозировал, что стоимость одного доллара может взлететь и до 60 грн.