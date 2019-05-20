Курс валют на 20 мая: евро опустился, доллар пошел вверх

Национальный банк Украины снизил курс гривны по отношению к доллару / УНИАН

На понедельник, 20 мая, Национальный банк Украины снизил курс гривны по отношению к американскому доллару, однако укрепил курс нацвалюты по отношению к евро.

Как сообщается на сайте регулятора, установлен следующий официальный курс гривны к мировым валютам:

100 USD США – 2636.8202 (17 мая – 2634.2913);

100 EUR – 2945.8555 (17 мая – 2951.1965).

Отметим, что в последний день минувшей недели, в пятницу, 17 мая, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,34/26,37 грн/долл., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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По словам дилера коммерческого банка, котировки гривны по отношению к евро находились на уровне 29,43/29,46 грн/евро, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее эксперты рассказали о "рисковых качелях" на валютном рынке.