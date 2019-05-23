Курс валют на 23 мая: гривна отступила, доллар и евро подорожали

Курс доллара укрепился

Согласно решению Национального банка Украины, в четверг, 23 мая, в Украине укрепился курс доллара и евро по отношению к гривне.

Курс Нацбанка

По информации, размещенной на официальном сайте НБУ, на 23 мая регулятор установил следующий официальный курс гривны:

За 100 американских долларов – 2630,4698 гривен (22 мая – 2611,2451);

За 100 евро – 2938,4978 гривен (22 мая – 2914,4107).

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Кроме того, в среду, 22 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,26/26,30 грн/долл., что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По словам дилера коммерческого банка, котировки гривны по отношению к евро находятся на уровне 29,33/29,37 грн/евро, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Курс доллара: наличный рынок

Отметим, что по данным ресурса finance.ua, доллар в обменных пунктах утром, 23 мая, покупают по цене от 26,18 до 26,21 грн/долл. В то же время американскую валюту на наличном рынке продают от 26,35 до 26,37 грн/долл.

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Напомним, ранее банкиры рассказали о последствиях роспуска Рады для валютного рынка.