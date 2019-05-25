У Зеленского заявили о невозможности отказа от торговли с Россией

Украина получает экспортную выручку от торговли с Москвой несмотря на эмбарго / texturus.com

Украина не может разорвать экономические отношения с Россией, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решения, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим ли мы себе в ногу", — заявил он в эфире NewsOne.

Герус напомнил, что Украина получает экспортную выручку от торговли с Москвой.

"Хорошо, что наши товары идут в Россию, потому что благодаря этому мы получаем валюту. Пусть россияне дают нам деньги", — подчеркнул он.

Читайте такжеСтало известно, какие украинские товары попали под российские санкцииПо его словам, если Украина закупает нефтепродукты из Белоруссии и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти. По его словам, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения.

Как известно, министр экономики России Максим Орешкин заявил о тридцатипроцентном сокращении товарооборота с Украиной.

Ранее Россия объявила о запрете экспортирта нефти в Украину. Решение российского правительства также предусматривает запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров.