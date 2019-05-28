В Украине рухнул курс доллара

28 мая 2019, 09:53

Курс евро также пошел вниз.

Летящие доллары
В Украине рухнул курс доллара / "Ваш Банкир"

Курс доллара в Украине снизился. Сильнее всего просел официальный курс валют. Следом подтянулись и наличные котировки.

Курс валют от НБУ на 28 мая

Нацбанк Украины на 28.05.2019 повысил курс доллара на 15 копеек – до 26,3256 грн/$.

Официальный курс евро в Украине опустился на 14 копеек (после вчерашнего рывка вверх на 28 копеек) – до 29,4794 грн/евро на этот вторник.

Валютный прогноз

Ранее эксперты спрогнозировали курс доллара без транша МВФ.

"...при позитивном решении о транше, пусть и позже, курс гривны останется стабильным. Но и при негативном решении давление на курс будет не раньше декабря, а скорее всего, в I квартале 2020 года, когда опять начнутся большие выплаты по внешнему долгу и пройдет более года без получения помощи от внешних партнеров", – пояснил экономист Иван Никитченко.

Также эксперты рассказали, когда ждать 30 грн/$. Экономика имеет небольшой "жирок", который недолго может удержать гривну.

Курс валют: котировки доллара на межбанке

Курс доллара на межбанке 27 мая 2019 вырос в продаже на 2 копейки – до 26,36 грн/$, а в покупке – на 3 копейки, до 26,33 грн/$. Курс евро на межбанке вырос в продаже на 2 копейки – до 29,50 грн/евро.

Курс доллара: черный рынок

В среднем, курс доллара в обменниках Киева держится на отметке 26,35 грн/$.

Наличный курс покупки евро составляет: покупают у людей по 28,9-29,45 грн/евро, а продают – по 29,45-30,00 грн/евро.

Средний показатель продажи доллара в интернете также просел с 26,35 грн/$ до 26,47 грн/$. Покупают доллар в среднем по 26,15 грн/$.

Наличный евро в интернете опустился почти на 4 копейки – до 29,15-29,7 грн/евро.

ПриватБанк: курс валют

Курс валют в ПриватБанке пока без изменений. В Привате доллары по-прежнему покупают по 26,1 грн/$, а продают по 26,5 грн/$. 

Курс евро в ПриватБанке составляет 29-29,65 грн/евро.

Курс валют: Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,05 грн/$ (опустился на 5 копеек), а продают населению по 26,58 грн/$ (снизился на 2 копейки). 

Курс евро к гривне составляет 28,9-29,65 грн/евро (опустился в продаже на 5 копеек).

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