В Украине рухнул курс доллара

Курс евро также пошел вниз.
Курс доллара в Украине снизился. Сильнее всего просел официальный курс валют. Следом подтянулись и наличные котировки.
Курс валют от НБУ на 28 мая
Нацбанк Украины на 28.05.2019 повысил курс доллара на 15 копеек – до 26,3256 грн/$.
Официальный курс евро в Украине опустился на 14 копеек (после вчерашнего рывка вверх на 28 копеек) – до 29,4794 грн/евро на этот вторник.
Валютный прогноз
Ранее эксперты спрогнозировали курс доллара без транша МВФ.
"...при позитивном решении о транше, пусть и позже, курс гривны останется стабильным. Но и при негативном решении давление на курс будет не раньше декабря, а скорее всего, в I квартале 2020 года, когда опять начнутся большие выплаты по внешнему долгу и пройдет более года без получения помощи от внешних партнеров", – пояснил экономист Иван Никитченко.
Также эксперты рассказали, когда ждать 30 грн/$. Экономика имеет небольшой "жирок", который недолго может удержать гривну.
Курс валют: котировки доллара на межбанке
Курс доллара на межбанке 27 мая 2019 вырос в продаже на 2 копейки – до 26,36 грн/$, а в покупке – на 3 копейки, до 26,33 грн/$. Курс евро на межбанке вырос в продаже на 2 копейки – до 29,50 грн/евро.
Курс доллара: черный рынок
В среднем, курс доллара в обменниках Киева держится на отметке 26,35 грн/$.
Наличный курс покупки евро составляет: покупают у людей по 28,9-29,45 грн/евро, а продают – по 29,45-30,00 грн/евро.
Средний показатель продажи доллара в интернете также просел с 26,35 грн/$ до 26,47 грн/$. Покупают доллар в среднем по 26,15 грн/$.
Наличный евро в интернете опустился почти на 4 копейки – до 29,15-29,7 грн/евро.
ПриватБанк: курс валют
Курс валют в ПриватБанке пока без изменений. В Привате доллары по-прежнему покупают по 26,1 грн/$, а продают по 26,5 грн/$.
Курс евро в ПриватБанке составляет 29-29,65 грн/евро.
Курс валют: Ощадбанк
В Ощадбанке доллары покупают по 26,05 грн/$ (опустился на 5 копеек), а продают населению по 26,58 грн/$ (снизился на 2 копейки).
Курс евро к гривне составляет 28,9-29,65 грн/евро (опустился в продаже на 5 копеек).