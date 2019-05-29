ЦБТ, отзывы: Одесса оценила пассивный доход с помощью роботов новости компании

29 мая 2019, 18:30

Роботы никогда не нервничают, не спят и всегда следуют торговой стратегии — чего нельзя сказать о живых людях.

ГК ЦБТ, отзывы (Одесса): инновации в области пассивного заработка
ГК ЦБТ, отзывы (Одесса): инновации в области пассивного заработка

Международная группа консалтинговых компаний "Центр Биржевых Технологий" с 1997 года работает в Украине с центральным офисом в Одессе. За это время популярность финансовых рынков в стране возросла многократно. И работа, которая ведется в ЦБТ-Одесса — отзывы тому доказательство — сыграла важную роль в росте финансовой грамотности украинцев.

Как следствие, люди осознали необходимость инвестирования. Инвестиции — не роскошь, а необходимость для каждого, кто разумно относится к своему бюджету — вот главная мысль, которую доносят эксперты компании на открытых лекциях и семинарах.

ГК ЦБТ отзывы Одесса оставляет самые позитивные

Богдан Троцько, глава группы компаний ЦБТ: Торговые роботы — объект для инвестиций XXI века

Особенным вниманием одесситов пользуется проект "Синхронная торговля", в котором участвуют трейдеры и инвесторы. Среди трейдеров есть как люди, так математические алгоритмы, причем первых от других часто можно отличить только по менее стабильной торговле. Роботы никогда не нервничают, не спят и всегда следуют торговой стратегии — чего нельзя сказать о живых людях. Большой поклонник низкоризковой торговли эксперт трейдинга Богдан Троцько, глава Центра Биржевых Технологий, в своих видеоблогах часто советует подписчикам выбирать именно роботов, чьи поведение и прибыль легко поддаются прогнозу.

Однако роботы тоже бывают разные, говорит Богдан Троцько. Некоторые из них запрограммированы на агрессивную торговлю с соответствующими рисками. Для инвесторов-новичков и владельцев небольшого депозита лучше выбирать более консервативные варианты. Глава ЦБТ советует два: FXTRoboprime и ASProfiWay. Первый приносит стабильных 100% прибыли в год, но месяц от месяца результаты могут разниться. Заработки ASProfiWay меньше — 50-60% в год, но этот продукт может похвастаться отсутствием просадок и "железными" 5% в месяц. "Как всегда на финансовых рынках, чем доходнее продукт, тем риски больше и наоборот", — подчеркивает Богдан Троцько в видеоблогах на ютуб-канале ЦБТ. Отзывы — Одесса охотно пишет их — свидетельствуют, что осторожные инвесторы предпочитают распределять свои средства по двум и более роботам. Составление такого структурированного инвестиционного продукта — популярная услуга ЦБТ-Одесса.

Эксперты ЦБТ-Одесса знают все о торговых роботах
Эксперты ЦБТ-Одесса знают все о торговых роботах

Как выбрать торгового робота — главный критерий

В интернете можно найти много предложений о продаже или аренде торговых роботов со сногшибательными цифрами доходности. Однако финансовые консультанты советуют с опаской относиться к таким предложениям. Первый вопрос, которым должен задаться покупатель: "Если робот такой доходный, почему владелец сам не получает с него прибыль?". В ЦБТ-Одесса клиентам рекомендуют только продукты, разработчики которых сами зарабатывают на них и отвечают за стабильную работу своими деньгами. И FXTRoboprime и ASProfiWay недоступны для продажи или аренды; единственная возможность воспользоваться ими — подключение через проект "Синхронная торговля". Обращайтесь за консультациями по проекту в одесский офис компании "Центр Биржевых Технологий" и откройте для себя новые горизонты в мире инвестиций.

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