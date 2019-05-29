Киевлянам рассказали о причинах повышения тарифов на воду

В Киеве повысят тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу / facebook.com/kyivenergo

Повышение в Киеве тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей на 2020 год происходит из-за роста стоимости реагентов, которыми обрабатывают воду.

Как подчеркнул заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, тарифы еще не утверждены и будут меньше, чем предложили в Киевводоканале.

Отмечается, что основной составляющей тарифа является электрическая энергия.

Напомним, ранее сообщалось, что для жителей частного сектора в следующем году водоснабжение будет обходиться в 25,13 гривен вместо за кубометр и 27.49 гривен за кубометр – для жителей многоэтажек.