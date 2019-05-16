Киевлянам приготовили новое повышение тарифов на воду

В Киеве установят новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение / rigma.info

В 2020 году Киевводоканал планирует повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение.

В компании предложили установить в 2020 году тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей Киева в размере 25,13 гривен (с учетом 4,19 гривен НДС) за 1 кубометр. Новая цена учитывает 14,04 гривен (с 2,34 гривен НДС) за 1 кубометр водоснабжения и 11,09 гривен (с 1,85 гривен НДС) за 1 кубометр водоотведения.

В то же время для жителей многоэтажных домов тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) предлагается установить в размере 27,49 гривен (с учетом 4,58 гривен НДС). Эта цена включает 15,35 гривен (с учетом 2,56 гривен НДС) за 1 кубометр водоснабжения и 12,14 гривен (с учетом 2,02 гривен НДС) за 1 кубометр водоотведения.

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В Киевводоканале также напомнили, что в 2019 год тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей Киева установлены в размере 20,376 гривен (с учетом 3,396 гривен НДС) за 1 кубометр. Цена предусматривает 10,812 гривен (с учетом 1,802 гривен НДС) за 1 кубометр водоснабжения и 9,564 гривен (с 1,594 гривен НДС) за 1 кубометр водоотведения.

Напомним, в Украине с 1 января вступило в силу подорожание тарифов на отопление и горячую воду в Украине.

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Ранее в КГГА заявляли о повышении в Киеве цен на квартплату.