"Житница всея Европы": Украина впервые импортировала картошку из Узбекистана

Украина впервые импортировала картошку из Узбекистана / rg.ru

Украина впервые импортировала картофель из Узбекистана.

До этого наша страна в основном обходилась своими ресурсами. Импорт картофеля на внутреннем рынке не превышал 1% (это около 18 тыс. тонн) – да и то лишь в неурожайные годы из-за климатических аномалий.

Однако с июня 2018 по апрель 2019 Украина импортировала уже более 13 тыс. тонн картофеля – преимущественно из Египта и Беларуси. А теперь вот список импортеров пополнил и Узбекистан (хотя страна обычно сама импортирует этот овощ), отмечает издание Новости Узбекистана.

Оптовая цена узбекской картошки, в среднем, составляет порядка 16,5 грн/кг.

Читайте такжеЛук дороже бананов: кто виноват и что делатьКак отмечают эксперты, спусковым крючком для импорта картофеля послужили закупки репчатого лука: его ввозили из Узбекистана, и импортеры заодно сумели заключить договора и на поставки корнеплодов.

В комментариях к новости в сети люди пишут: "Житница всея Европа, закупающая картошку, это звучит как очередная перемога", "А почему нет? Если возить уголь из Африки, то картошка из Узбекистана – это очень актуально. А главное – совсем рядом", "Аграрная сверхдержава!" и т.п.

Напомним, по данным генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, с февраля 2018 года по февраль 2019 года компоненты салата винегрет подорожали на 40%.