В Узбекистане заинтересовались девственностью школьниц

В узбекском городе Андижана учениц старших классов начали проверять на наличие девственности.

Как сообщает "Радио Озодлик" со ссылкой на директора одного из учебных заведений города, по школам ходят врачи из ближайших поликлиник и делают всем ученицам УЗИ. Процедуру оплачивают родители.

"Всем ученицам делают УЗИ. В школы из ближайших поликлиник приходят врачи, берут с каждой ученицы по три тысячи сумов и проверяют их на девственность. Кроме того, городской отдел народного образования поручил нам провести собрание с родителями и объяснить им сложившуюся ситуацию. Также нас обязали выявить учениц, родители которых находятся за пределами страны, и поставить их на внутренний учет", – сказала репортеру директор одной из школ в Андижане.

Причиной таких действий стало обращение 13-летней девочки в больницу, где медики выявили у семиклассницы 18-недельную беременность. Как выяснили правоохранители со слов школьницы, ее мама находится на заработках в России, а она была неоднократно изнасилована 60-летним дядей – мужем сестры матери.

Подозреваемый находится под следствием, хотя вину свою отрицает. Ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Журналисты отмечают, что в Узбекистане участились случаи изнасилования несовершеннолетних родственниками.

Напомним, ранее в Кыргызстане администрации некоторых школ начали в массовом порядке отправлять старшеклассниц на гинекологическое исследование − ради установления факта их невинности. Известно, что родители поддерживают данные меры администрации школ, но просят, чтобы осмотр проводили женщины-гинекологи.