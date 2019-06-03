Курс валют на 3 июня: доллар просел, гривна уступила перед евро

НБУ доллар / ZN.UA

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на понедельник, 3 июня.

Согласно курсу НБУ на первый день новой рабочей недели, гривна "отвоевала" у доллара две копейки, в то же время украинская валюта уступила евро 3 копейки.

При этом, учитывая установленный официальный курс, за последнюю неделю гривна подешевела к доллару США на 52 копейки, к евро – на 48 копеек.

Курс Нацбанка на 3 июня

1 доллар США – 26,85 грн/долл. (31 мая – 26,87);

1 евро – 29,94 грн/евро (31 мая – 29,91).

Курс валют на межбанке

В пятницу, 31 мая, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,83/26,86 грн/долл., что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Читайте также"Доллар начнет расти": эксперты рассказали, когда ждать обвала гривныПо данным дилера коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,94/29,97 грн/евро, что соответствует уровню закрытия предыдущих торгов, пишет УНИАН.

Курс валют: наличный рынок

В понедельник, 3 июня, в обменных пунктах американскую валюту покупают по курсу 26,55 грн/долл., продажа осуществляется по курсу 26,94 грн/долл.

Вместе с тем пунктах обмена валют евро можно продать по курсу 29,54 грн/евро, а приобрести по курсу 30,06 грн/евро, передает finance.ua.

Напомним, ранее эксперт рассказал, когда доллар взлетит до 40 гривен.