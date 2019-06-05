Украинцам сообщили, когда их ТВ станет полностью платным / 17tv.com.ua

Крупнейшие медиагруппы Украины окончательно перейдут на платное вещание с 20 января 2020 года.

С этой даты кодирует сигнал провайдер цифровой услуги Зеонбуд. "Первой ласточкой" станет кодирование сигнала Зеонбуда на открытом спутнике Astra 4 уже в сентябре этого года.

Следующим на очереди будет спутниковый сигнал – до 20 сентября 2020 года.

Чтобы иметь возможность смотреть закодированный сигнал, телезрителям придется купить тюнеры сет-топ-бокс, то есть декодеры.

Отметим, по последним оценкам, в Украине аналоговое телевидение до сих пор смотрят порядка 2,2 млн домохозяйств. В свою очередь целый ряд телевещателей, включая иностранных, свой спутниковый сигнал передают в открытом виде.

Ранее Главред выяснил, какое оборудование необходимо для подключения к цифровому телевидению и как его подключить. Подробнее читайте в нашем материале Цифровое телевидение: как перейти на Т2 и выбрать антенну и тюнер.