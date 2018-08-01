Цифровое телевидение: как перейти на Т2 и выбрать антенну и тюнер

Украина переходит на цифровое телевидение – совсем скоро аналоговое вещание в нашей стране станет историей.

В Киеве и Кировоградской области аналоговое вещание исчезнет с 31 июля, а с 31 сентября - и на остальной территории Украины.

Переход состоится в рамках договора, подписанного в Женеве в 2006 году. Внедрение цифрового телерадиовещания пройдет в четыре этапа, в каждом из которых области будут отключаться от аналогового сигнала. При этом, в связи с переходом на цифровое вещание по разным прикидкам около трети украинцев могут остаться без телевидения вообще – аналогового сигнала уже не будет, цифрового не будет еще.

Что такое Т2 и как перейти

Бесплатное цифровое эфирное телевидение Т2 позволяет смотреть около 30 украинских каналов в высоком качестве.

Плюсы цифрового вещания – значительно уменьшено количество шумов, улучшенная цветопередача, увеличено качество и чистота звука: по всем параметрам цифровой сигнал превосходит аналоговый.

Тем, у кого есть кабельное, спутниковое или интернет-телевидение, беспокоится не о чем – все каналы будут работать как и раньше. Остальным для просмотра любимых телеканалов зрителям придется подключиться к бесплатному цифровому эфирному телевидению Т2.

Прежде всего, стоит проверить, не вмонтирован ли тюнер в ваш телевизор – практически каждый новый телевизор поставляется с уже предустановленным DVB-T2: в таком случае останется только его подключить к антенне и настроить. Плюсы проживания в многоквартирном доме – вероятнее всего у вас на крыше уже стоит антенна и все, что вам нужно – подключить идущий от нее кабель к тюнеру.

Если вы не подключены к коллективной антенне, тогда вам необходимо приобрести дециметровую приемную антенну, которая может быть комнатной или наружной. В непосредственной близости от телебашни можно использовать комнатную антенну, на значительном удалении от передающего телецентра — наружную антенну с усилителем, установив ее на максимально возможной высоте. Лучшим решением будет такая установка, при которой антенна направлена в сторону вышки – в случае, если на пути сигнала нет препятствий в виде зданий.

Если же ваш телевизор подключен к комнатной или внешней антенне – придется провести несколько несложных манипуляций. Для телевизора старой модели необходимо будет купить либо тюнер Т2 и подсоединить его к своему экрану, либо решить вопрос кардинально и приобрести новый телевизор (что не каждому по карману).

Как выбрать Т2

Чем проще тюнер, тем он дешевле, однако и функции его будут урезаны, так что прежде чем покупать, стоит решить, желаете ли вы получать от Т2 больше, чем просто просмотр каналов.

Часть тюнеров обладают возможностью записи эфира: если вы хотите сохранить себе видео концерта, политического ток-шоу, футбольного матча или любого другого фрагмента эфира, необходимо убедиться, что тюнер содержит разъем для USB-флешки.

Кроме того, некоторые вещатели могут транслировать свои эфиры в разрешениях 2K и 4K – если у вас телевизор с достаточно широким разрешением, имеет смысл взять тюнер с поддержкой HD-форматов.

Если есть возможность взять приставку на тестовый период – обязательно сделайте это. Помимо проверки его работы и сборки (качества пластика, кнопок на пульте) вы избежите разнообразных нюансов, которые могут испортить вам просмотр телевидения – например в случаях, когда пульт от тюнера работает на том же сигнале, что и телевизор, и переключение каналов в тюнере приводит к, например, увеличению громкости звука телевизора. Также тюнер может ловить не все каналы и тут придется разбираться, в чем причина – стоит перенастроить купленный девайс или озаботиться приобретением лучшей антенны. Также будет немаловажно убедиться, что товар сертифицирован – в таком случае, он будет поддерживать как минимум русский язык, а иногда и украинский тоже.

Вопросы удобства и эстетики тоже никто не отменял: есть тюнеры размером с пару спичечных коробков, есть побольше; есть с возможность выноса инфракрасного сигнала, и в таком случае сам тюнер можно убрать с видного места. Более дорогостоящие модели позволяют и настраивать себя гибче: например, присваивать каналам номера по своему усмотрению, не ориентируясь на присвоенные номера в сети. Кабель HDMI передает сигнал лучше, чем RCA (в народе - "тюльпаны"), но не во всяком тюнере такой разъем существует.

Настройка телевизора со встроенным тюнером DVB-T2

После подключения кабелей и включения тюнера и телевизора, в соответствии с инструкцией на эксплуатацию телевизора, зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте работу цифрового тюнера. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск каналов. В этом случае необходимо ввести номер канала или задействованные в вашем регионе частоты.

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.

Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифрового телевизора (у которого есть встроенный тюнер DVB-T2).

Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.

Шаг 4. В соответствии с инструкцией на эксплуатацию телевизора, зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте работу цифрового тюнера.

Шаг 5. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск каналов. В этом случае необходимо ввести номер канала или задействованные в вашем регионе частоты.

Настройка цифровой Т2-приставки

Отключите электропитание телевизора. Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки (DVB-T2 приемнику). Подключите видео- и аудио кабель (с разноцветными разъёмами) к соответствующим выходным разъемам Т2-приставки и к входным разъемам на телевизоре (в соответствии с цветом). При возможности, лучше задействовать соединение T2-приставки с телевизором через интерфейс HDMI. При этом качество изображения будет выше.

В меню телевизора выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART или др. В соответствии с инструкцией на эксплуатацию T2-приставки, произведите автоматический поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск. В этом случае необходимо ввести номера канала или задействованные в вашем регионе частоты.

Перед тем как приобрести антенну, телевизор со встроенным DVB-T2 тюнером, Т2-приставку убедитесь, что прием цифрового эфирного телевидения по месту вашего жительства в принципе возможен. В противном случае стоит рассмотреть возможность подключения к кабельному, спутниковому или интернет-телевидению.

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.

Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки (DVB-T2 приемнику). Подключите видео- и аудио кабель (с разноцветными разъёмами) к соответствующим выходным разъемам Т2-приставки и к входным разъёмам на телевизоре (в соответствии с цветом). При возможности, лучше задействовать соединение T2-приставки с телевизором через интерфейс HDMI. При этом качество изображения будет выше.

Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор и T2-приставку.

Шаг 4. В меню телевизора выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART или др.

Шаг 5. В соответствии с инструкцией на эксплуатацию T2-приставки, произведите автоматический поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск. В этом случае необходимо ввести номера канала или задействованные в вашем регионе частоты.

Ориентировочная цена

Бюджетный ТВ-ресивер будет стоит около 350-400 гривен, более продвинутые обойдутся на 100-150 гривен дороже. Антенны будут примерно в том же ценовом диапазоне: хорошие модели от Romsat, Emos или "Мотылек" будут стоить 300-400 гривен. Разумеется, можно найти дешевле – хорошо ловить сигнал может даже простенькая антенна, установленная на шкафу: здесь больше качество зависит от близости вышки.

Список населенных пунктов, где могут возникнуть сложности с приемом цифрового сигнала