Цифровое телевидение: как перейти на Т2 и выбрать антенну и тюнер

Какое оборудование необходимо для подключения к цифровому телевидению и как его подключить.
Украина переходит на цифровое телевидение – совсем скоро аналоговое вещание в нашей стране станет историей.
В Киеве и Кировоградской области аналоговое вещание исчезнет с 31 июля, а с 31 сентября - и на остальной территории Украины.
Переход состоится в рамках договора, подписанного в Женеве в 2006 году. Внедрение цифрового телерадиовещания пройдет в четыре этапа, в каждом из которых области будут отключаться от аналогового сигнала. При этом, в связи с переходом на цифровое вещание по разным прикидкам около трети украинцев могут остаться без телевидения вообще – аналогового сигнала уже не будет, цифрового не будет еще.
Что такое Т2 и как перейти
Бесплатное цифровое эфирное телевидение Т2 позволяет смотреть около 30 украинских каналов в высоком качестве.
Плюсы цифрового вещания – значительно уменьшено количество шумов, улучшенная цветопередача, увеличено качество и чистота звука: по всем параметрам цифровой сигнал превосходит аналоговый.
Тем, у кого есть кабельное, спутниковое или интернет-телевидение, беспокоится не о чем – все каналы будут работать как и раньше. Остальным для просмотра любимых телеканалов зрителям придется подключиться к бесплатному цифровому эфирному телевидению Т2.
Прежде всего, стоит проверить, не вмонтирован ли тюнер в ваш телевизор – практически каждый новый телевизор поставляется с уже предустановленным DVB-T2: в таком случае останется только его подключить к антенне и настроить. Плюсы проживания в многоквартирном доме – вероятнее всего у вас на крыше уже стоит антенна и все, что вам нужно – подключить идущий от нее кабель к тюнеру.
Если вы не подключены к коллективной антенне, тогда вам необходимо приобрести дециметровую приемную антенну, которая может быть комнатной или наружной. В непосредственной близости от телебашни можно использовать комнатную антенну, на значительном удалении от передающего телецентра — наружную антенну с усилителем, установив ее на максимально возможной высоте. Лучшим решением будет такая установка, при которой антенна направлена в сторону вышки – в случае, если на пути сигнала нет препятствий в виде зданий.
Если же ваш телевизор подключен к комнатной или внешней антенне – придется провести несколько несложных манипуляций. Для телевизора старой модели необходимо будет купить либо тюнер Т2 и подсоединить его к своему экрану, либо решить вопрос кардинально и приобрести новый телевизор (что не каждому по карману).
Как выбрать Т2
Чем проще тюнер, тем он дешевле, однако и функции его будут урезаны, так что прежде чем покупать, стоит решить, желаете ли вы получать от Т2 больше, чем просто просмотр каналов.
Часть тюнеров обладают возможностью записи эфира: если вы хотите сохранить себе видео концерта, политического ток-шоу, футбольного матча или любого другого фрагмента эфира, необходимо убедиться, что тюнер содержит разъем для USB-флешки.
Кроме того, некоторые вещатели могут транслировать свои эфиры в разрешениях 2K и 4K – если у вас телевизор с достаточно широким разрешением, имеет смысл взять тюнер с поддержкой HD-форматов.
Если есть возможность взять приставку на тестовый период – обязательно сделайте это. Помимо проверки его работы и сборки (качества пластика, кнопок на пульте) вы избежите разнообразных нюансов, которые могут испортить вам просмотр телевидения – например в случаях, когда пульт от тюнера работает на том же сигнале, что и телевизор, и переключение каналов в тюнере приводит к, например, увеличению громкости звука телевизора. Также тюнер может ловить не все каналы и тут придется разбираться, в чем причина – стоит перенастроить купленный девайс или озаботиться приобретением лучшей антенны. Также будет немаловажно убедиться, что товар сертифицирован – в таком случае, он будет поддерживать как минимум русский язык, а иногда и украинский тоже.
Вопросы удобства и эстетики тоже никто не отменял: есть тюнеры размером с пару спичечных коробков, есть побольше; есть с возможность выноса инфракрасного сигнала, и в таком случае сам тюнер можно убрать с видного места. Более дорогостоящие модели позволяют и настраивать себя гибче: например, присваивать каналам номера по своему усмотрению, не ориентируясь на присвоенные номера в сети. Кабель HDMI передает сигнал лучше, чем RCA (в народе - "тюльпаны"), но не во всяком тюнере такой разъем существует.
Настройка телевизора со встроенным тюнером DVB-T2
После подключения кабелей и включения тюнера и телевизора, в соответствии с инструкцией на эксплуатацию телевизора, зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте работу цифрового тюнера. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск каналов. В этом случае необходимо ввести номер канала или задействованные в вашем регионе частоты.
Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифрового телевизора (у которого есть встроенный тюнер DVB-T2).
Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.
Шаг 4. В соответствии с инструкцией на эксплуатацию телевизора, зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте работу цифрового тюнера.
Шаг 5. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск каналов. В этом случае необходимо ввести номер канала или задействованные в вашем регионе частоты.
Настройка цифровой Т2-приставки
Отключите электропитание телевизора. Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки (DVB-T2 приемнику). Подключите видео- и аудио кабель (с разноцветными разъёмами) к соответствующим выходным разъемам Т2-приставки и к входным разъемам на телевизоре (в соответствии с цветом). При возможности, лучше задействовать соединение T2-приставки с телевизором через интерфейс HDMI. При этом качество изображения будет выше.
В меню телевизора выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART или др. В соответствии с инструкцией на эксплуатацию T2-приставки, произведите автоматический поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск. В этом случае необходимо ввести номера канала или задействованные в вашем регионе частоты.
Перед тем как приобрести антенну, телевизор со встроенным DVB-T2 тюнером, Т2-приставку убедитесь, что прием цифрового эфирного телевидения по месту вашего жительства в принципе возможен. В противном случае стоит рассмотреть возможность подключения к кабельному, спутниковому или интернет-телевидению.
Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки (DVB-T2 приемнику). Подключите видео- и аудио кабель (с разноцветными разъёмами) к соответствующим выходным разъемам Т2-приставки и к входным разъёмам на телевизоре (в соответствии с цветом). При возможности, лучше задействовать соединение T2-приставки с телевизором через интерфейс HDMI. При этом качество изображения будет выше.
Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор и T2-приставку.
Шаг 4. В меню телевизора выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART или др.
Шаг 5. В соответствии с инструкцией на эксплуатацию T2-приставки, произведите автоматический поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск. В этом случае необходимо ввести номера канала или задействованные в вашем регионе частоты.
Ориентировочная цена
Бюджетный ТВ-ресивер будет стоит около 350-400 гривен, более продвинутые обойдутся на 100-150 гривен дороже. Антенны будут примерно в том же ценовом диапазоне: хорошие модели от Romsat, Emos или "Мотылек" будут стоить 300-400 гривен. Разумеется, можно найти дешевле – хорошо ловить сигнал может даже простенькая антенна, установленная на шкафу: здесь больше качество зависит от близости вышки.
Список населенных пунктов, где могут возникнуть сложности с приемом цифрового сигнала
|п/п
|Область
|Населенный пункт
|
|1-3
|Винницкая
|Бар, Гайсин, Буша
|4
|Винницкая
|Горячковка
|5
|Винницкая
|Джугастра
|6
|Винницкая
|Качковка
|7
|Винницкая
|Клембовка
|8
|Винницкая
|Козятин
|9
|Винницкая
|Крижополь
|10
|Винницкая
|Леоновка
|11
|Винницкая
|Липовец
|12
|Винницкая
|Могилёв-Подольский
|13
|Винницкая
|Немиров
|14
|Винницкая
|Оратов
|15
|Винницкая
|Пищанка
|16
|Винницкая
|Ракова
|17
|Винницкая
|Теплик
|18
|Винницкая
|Томашполь
|19
|Винницкая
|Тульчин
|20
|Винницкая
|Хмельник
|21
|Винницкая
|Черновцы
|22
|Винницкая
|Чечельник
|23
|Винницкая
|Шаргород
|24
|Винницкая
|Юрьковцы
|25
|Винницкая
|Яришев
|26
|Волынская
|Камень-Каширский
|27
|Волынская
|Кортелиси
|28
|Волынская
|Локачи
|29
|Волынская
|Любомль
|30
|Волынская
|Цумань
|31
|Днепропетровская
|Апостолово
|32
|Днепропетровская
|Васильковка
|33
|Днепропетровская
|Верхнеднепровськ
|34
|Днепропетровская
|Гуляйполе
|35
|Днепропетровская
|Камянское
|36
|Днепропетровская
|Кривий Рог
|37
|Днепропетровская
|Лиховка
|38
|Днепропетровская
|Межевая
|39
|Днепропетровская
|Новомиколаевка
|40
|Днепропетровская
|Синельниково
|41
|Днепропетровская
|Томаковка
|42
|Днепропетровская
|Широкое
|43
|Донецкая
|Доброполлье
|44
|Донецкая
|Олександровка
|45
|Житомирская
|Андрушовка
|46
|Житомирская
|Городница
|47
|Житомирская
|Емельчино
|48
|Житомирская
|Житомир (местами по городу)
|49
|Житомирская
|Коростишев
|50
|Житомирская
|Радомышль
|51
|Житомирская
|Ружин
|52
|Житомирская
|Старый Любар
|53
|Житомирская
|Чуднев
|54
|Закарпатская
|Береговое
|55
|Закарпатская
|Беласовица
|56
|Закарпатская
|Богдан
|57
|Закарпатская
|Б. Березный
|58
|Закарпатская
|Б. Бычков
|59
|Закарпатская
|Верхний Быстрый
|60
|Закарпатская
|Виноградов
|61
|Закарпатская
|Вучково
|62
|Закарпатская
|Воловец
|63
|Закарпатская
|Ганьковица
|64
|Закарпатская
|Глубокий Потик
|65
|Закарпатская
|Грушево
|66
|Закарпатская
|Деловое
|67
|Закарпатская
|Добрянское
|68
|Закарпатская
|Довге
|69
|Закарпатская
|Дубовое
|70
|Закарпатская
|Дусино
|71
|Закарпатская
|Жорнава
|72
|Закарпатская
|Забродь
|73
|Закарпатская
|Калины
|74
|Закарпатская
|Квасы
|75
|Закарпатская
|Кобылецкая Поляна
|76
|Закарпатская
|Колочава
|77
|Закарпатская
|Комсомольське
|78
|Закарпатская
|Косівська Поляна
|79
|Закарпатская
|Красна
|80
|Закарпатская
|Лисичово
|81
|Закарпатская
|Лопухово (Лопухов)
|82
|Закарпатская
|Лубня
|83
|Закарпатская
|Луг
|84
|Закарпатская
|Межгорье
|85
|Закарпатская
|Нижние Ворота
|86
|Закарпатская
|Нижний Быстрий
|87
|Закарпатская
|Перечин
|88
|Закарпатская
|Пилипец (Нижний Студеный)
|89
|Закарпатская
|Плоское
|90
|Закарпатская
|Рахов
|91
|Закарпатская
|Свалява
|92
|Закарпатская
|Сеневирская Поляна
|93
|Закарпатская
|Синевир
|94
|Закарпатская
|Ужгород (местами по городу)
|95
|Закарпатская
|Чорная Тиса
|96
|Закарпатская
|Чорноголова
|97
|Запорожская
|В. Белозерка
|98
|Запорожская
|Васильевка
|99
|Запорожская
|Гуляйполе
|100
|Запорожская
|Днепрорудное
|101
|Запорожская
|Новониколаевка
|102
|Запорожская
|Приморск
|103
|Запорожская
|Токмак
|104
|Запорожская
|Черниговка
|105
|Ивано-Франковская
|Бурштын
|106
|Ивано-Франковская
|Верховина
|107
|Ивано-Франковская
|Ворохта
|108
|Ивано-Франковская
|Галич (Шевченково)
|109
|Ивано-Франковская
|Герасимов
|110
|Ивано-Франковская
|Городенка
|111
|Ивано-Франковская
|Калуш
|112
|Ивано-Франковская
|Кальна
|113
|Ивано-Франковская
|Красник
|114
|Ивано-Франковская
|Красноилов
|115
|Ивано-Франковская
|Кутище
|116
|Ивано-Франковская
|Луги
|117
|Ивано-Франковская
|Ричка
|118
|Ивано-Франковская
|Рогатин
|119
|Ивано-Франковская
|Стримба
|120
|Ивано-Франковская
|Татаров
|121
|Ивано-Франковская
|Шешоры
|122
|Ивано-Франковская
|Яблуница
|123
|Ивано-Франковская
|Яремче
|124
|Киевская
|Винаровка
|125
|Киевская
|Обухов
|126
|Киевская
|Ржищев
|127
|Киевская
|Сквира
|128
|Киевская
|Славутичь
|129
|Киевская
|Тараща
|130
|Киевская
|Тетиев
|131
|Киевская
|Яготин
|132
|Кировоградская
|Бобринец
|133
|Кировоградская
|Головановск
|134
|Кировоградская
|Добровеличковка
|135
|Кировоградская
|Долинская
|136
|Кировоградская
|Знамянка
|137
|Кировоградская
|Иванковци
|138
|Кировоградская
|Малая Виска
|139
|Кировоградская
|Новая Прага
|140
|Кировоградская
|Новогородка
|141
|Кировоградская
|Петровое
|142
|Кировоградская
|Побужское
|143
|Кировоградская
|Попельнасте
|144
|Кировоградская
|Смолино
|145
|Кировоградская
|Ульяновка
|146
|Кировоградская
|Цибулёвое
|147
|Луганская
|Бараниковка
|148
|Луганская
|Городище Перевальное
|149
|Луганская
|Марковка
|150
|Луганская
|Соледарное
|151
|Луганская
|Стрельцовка
|152
|Луганская
|Троицкое
|153
|Львовская
|Борыня
|154
|Львовская
|Верхнее
|155
|Львовская
|Добромль
|156
|Львовская
|Завадка
|157
|Львовская
|Золочев
|158
|Львовская
|Козёвая
|159
|Львовская
|Лимна
|160
|Львовская
|Николаев
|161
|Львовская
|Мостыская
|162
|Львовская
|Новояворовск
|163
|Львовская
|Перемышляны
|164
|Львовская
|Пидбуж
|165
|Львовская
|Подгородци
|166
|Львовская
|Рава Руская
|167
|Львовская
|Сколе
|168
|Львовская
|Старый Самбор
|169
|Львовская
|Стрый
|170
|Львовская
|Судова вишня
|171
|Львовская
|Турка
|172
|Львовская
|Хирив
|173
|Львовская
|Ходоров
|174
|Львовская
|Червоноград
|175
|Львовская
|Яворов
|176
|Львовская
|Ясениця
|177
|Николаевская
|Антоновка
|178
|Николаевская
|Баштанка
|179
|Николаевская
|Братское
|180
|Николаевская
|Большая Сербулёвка
|181
|Николаевская
|Веселиновое
|182
|Николаевская
|Владимировка
|183
|Николаевская
|Домановка
|184
|Николаевская
|Еланец
|185
|Николаевская
|Казанка
|186
|Николаевская
|Красное
|187
|Николаевская
|Кривое Озеро
|188
|Николаевская
|Мостовое
|189
|Николаевская
|Новая Одесса
|190
|Николаевская
|Нововасильевка
|191
|Николаевская
|Новопавловка
|192
|Николаевская
|Очаков
|193
|Николаевская
|Снегуровка
|194
|Одесская
|Ананьев
|195
|Одесская
|Балта
|196
|Одесская
|Болград
|197
|Одесская
|Большая Михайловка
|198
|Одесская
|Вилково
|199
|Одесская
|Городнее
|200
|Одесская
|Захаровка (Фрунзовка)
|201
|Одесская
|Кодыма
|202
|Одесская
|Николаевка
|203
|Одесская
|Петровск
|204
|Одесская
|Рени
|205
|Одесская
|Роздельная
|206
|Одесская
|Тарутино
|207
|Одесская
|Успеновка
|208
|Полтавская
|Карловка
|209
|Полтавская
|Котельва
|210
|Полтавская
|Новые Санжары
|211
|Полтавская
|Оржыца
|212
|Полтавская
|Чорнухи
|213
|Ровненская
|Березное
|214
|Ровненская
|Вежыца
|215
|Ровненская
|Дубно
|216
|Ровненская
|Заречное
|217
|Ровненская
|Клесов
|218
|Ровненская
|Корец
|219
|Ровненская
|Млынов
|220
|Ровненская
|Сарны
|221
|Ровненская
|Старое Село
|222
|Ровненская
|Ясногорка
|223
|Сумская
|Большая Писаревка
|224
|Сумская
|Краснополье
|225
|Сумская
|Липовая Долина
|226
|Сумская
|Недрыгайлов
|227
|Сумская
|Путивль
|228
|Сумская
|Середина Будда
|229
|Тернопольская
|Бережаны
|230
|Тернопольская
|Белче Золотое
|231
|Тернопольская
|Борщев
|232
|Тернопольская
|Гусятин
|233
|Тернопольская
|Залещики
|234
|Тернопольская
|Зборов
|235
|Тернопольская
|Коропец
|236
|Тернопольская
|Монастыриска
|237
|Тернопольская
|Островец
|238
|Тернопольская
|Подгайцы
|239
|Тернопольская
|Теребовля
|240
|Тернопольская
|Хоростков
|241
|Тернопольская
|Шершеновка
|242
|Тернопольская
|Шумск
|243
|Тернопольская
|Язловец
|244
|Харьковская
|Балаклея
|245
|Харьковская
|Богодухов
|246
|Харьковская
|Валки
|247
|Харьковская
|Волчанск
|248
|Харьковская
|Змеев
|249
|Харьковская
|Мерефа
|250
|Харьковская
|Харьков (местами по городу)
|251
|Херсонская
|Б. Александровка
|252
|Херсонская
|В. Рогачик
|253
|Херсонская
|Лазурное
|254
|Херсонская
|Скадовск
|255
|Херсонская
|Чонгар
|256
|Хмельницкая
|Городок
|257
|Хмельницкая
|Зиньков
|258
|Хмельницкая
|Изяслав
|259
|Хмельницкая
|Красилов
|260
|Хмельницкая
|Ластовцы
|261
|Хмельницкая
|Миньковцы
|262
|Хмельницкая
|Нетешин
|263
|Хмельницкая
|Новая Ушица
|264
|Хмельницкая
|Славута
|265
|Хмельницкая
|Слободка Малеевецкая
|266
|Хмельницкая
|Чемеривцы
|267
|Хмельницкая
|Шепетовка
|268
|Черкасская
|Ватутине
|269
|Черкасская
|Городище
|270
|Черкасская
|Драбов
|271
|Черкасская
|Звенигородка
|272
|Черкасская
|Катеринополь
|273
|Черкасская
|Лысянка
|274
|Черкасская
|Озирна
|275
|Черкасская
|Орловец
|276
|Черкасская
|Тельное
|277
|Черкасская
|Чигирин
|278
|Черновицкая
|Бридок
|279
|Черновицкая
|Б. Петровцы
|280
|Черновицкая
|Васильев
|281
|Черновицкая
|Выжница
|282
|Черновицкая
|Окно
|283
|Черновицкая
|Дорошевцы
|284
|Черновицкая
|Козиряны
|285
|Черновицкая
|Кострижовка
|286
|Черновицкая
|Мариничи
|287
|Черновицкая
|Подзахаричи
|288
|Черновицкая
|Поляковское
|289
|Черновицкая
|Рукшин
|290
|Черновицкая
|Селятин
|291
|Черновицкая
|Путила
|292
|Черновицкая
|Сторожинец
|293
|Черновицкая
|Чуньков
|294
|Черниговская
|Городня
|295
|Черниговская
|Мена
|296
|Черниговская
|Новгород-Сиверский
|297
|Черниговская
|Носовка
|298
|Черниговская
|Репки
|299
|Черниговская
|Сновск