Подорожание на 50-100%: как рынок электроэнергии отразится на платежках населения

электроэнергия

Пожалуй, одной из самых больных на сегодня тем, является возможное повышение тарифов на электроэнергию для населения в связи с так называемым предполагаемым запуском нового рынка электроэнергии.

По планам, намеченным давно, этот запуск должен состояться уже в ближайшие дни – 1 июля. Однако не все так однозначно. Есть как сторонники этого события, так и те, кто выступает резко против него, призывая отсрочить такой запуск.

Президент против, премьер - за

Кстати, к числу ярых противников принадлежит президент Украины Владимир Зеленский, который неоднократно заявлял, что нужно во всем более внимательно разобраться, чтобы не наломать дров и отсрочить запуск рынка электроэнергии не менее чем на один год. Также о неготовности к этому событию заявляют руководители ЕС, МВФ, Европейского банка реконструкции и развития и других известных мировых объединений и организаций. Особую обеспокоенность таким преждевременным запуском новой модели рынка заявили руководители украинских Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Службы безопасности Украины, которые считают такой возможный шаг серьезным вызовом для национальной безопасности нашей страны.

Однако за то, чтобы уже 1 июля такой рынок был запущен, выступает ныне пока еще действующие премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Чем же они объясняют готовность страны и ее экономики к такому запуску? Например, Гройсман уверен, что на данном этапе правительство приняло ряд нормативно-правовых актов для успешного старта рынка электроэнергии и бояться нечего. Как отмечал недавно премьер-министр, "от запуска рынка электроэнергии не пострадают ни бизнес, ни люди". Однако в других своих высказываниях позднее он упомянул лишь бизнес, отметив, что для него тарифы на электроэнергию могут подняться на 5-7%.

Об этом также говорят и в компании ДТЭК (крупнейший частный инвестор в энергетику Украины), отмечая, что соответственная нормативная база уже готова к этому процессу и никаких опасений по разным поводам, в том числе и резкому росту тарифов нет.

Отказ от принципа "котла"

Так, каким образом увеличатся тарифы на электроэнергию для обычных украинцев после такого события и как? И вообще - что собой, говоря простыми словами, представляет этот новый рынок электроэнергии?

Сегодня рынок электроэнергетики работает, так сказать, по принципу единого "котла" -- все производители (а это атомные, гидро-, тепловые станции, а также "зеленые" производители – солнечные и ветровые станции) продают ее по регламентированной цене единому предприятию Энергорынок. Для каждого фигуранта рынка цена киловатта электроэнергии своя. Ведь цена зависит от стоимости выработки этого киловатта. Так, самая низкая стоимость выработки у атомных и гидростанций. Более дорогая у тепловых станций и "зеленой" энергетики.

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Реформа рынка предполагает работу компаний, генерирующих электроэнергию по новым правилам – ее стоимость для АЭС и гидростанций будет устанавливаться рынком в зависимости от объемов потребления, графиков расчетов, платежной дисциплины и в разрезе дня. Последний фактор хорошо известен и обычным людям со школьной скамьи – электроэнергия является более дорогой в так называемые "пиковые" часы суток, и самой дешевой ночью. Все эти факторы, по мнению многих аналитиков, и станут ключевыми в "деле" повышения тарифов на электроэнергию.

Чтобы бизнес не платил за население

Еще одна немаловажная деталь, которую сегодня мало упоминают. Так, ныне для населения существует так называемая льготная цена на киловатт электроэнергии. А для бизнеса и промышленных предприятий наоборот она является завышенной. Таким образом, получается, что бизнес при оплате за полученную электроэнергию субсидирует население. При запуске новой модели рынка электроэнергетики его сторонники говорят о том, что цена для населения должна вырасти, но незначительно. Правда, не называются цифры.

По мнению эксперта по энергетическим вопросам Сергея Дьяченко , после старта новой модели рынка электроэнергетики ее стоимость может взлететь именно для населения в 2-2,5 раза.

"Действительно для промпредприятий и бизнеса цена не сильно увеличится. А вот для населения это будет настоящей катастрофой. В платежках, которые будут получать ежемесячно наши граждане, суммы к оплате за электроэнергию будут на уровне 1 тысячи гривен. Это очень ощутимо для обычных людей", - говорит он.

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Также эксперт недоумевает, как такое вообще может произойти (если не 1 июля, то, например, 1 января 2019 года – ведь суть не в дате), когда наша страна имеет большой избыток электроэнергии, и есть все возможности для нормального энергообеспечения.

Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭ КП), которая, кстати, тоже стоит на стороне отсрочки запуска рынка, называет намного меньшие цифры увеличения стоимости киловатта для населения. Так, по мнению руководителей организации, его стоимость для простых смертных увеличится на 30-40%. Приятнее, как говорится, однако и это немалые цифры.

По мнению независимого энергетического эксперта Валентина Землянского , действительно, цены на электроэнергию для населения вырастут до 50%. Однако он добавляет, что это будет лишь на начальном этапе запуска рынка электроэнергии:

"Разумеется, тарифы будут расти и дальше, однако этот процесс является вполне контролируемым. Вопросы ценообразования электроэнергии и для населения, и для бизнеса должно взять в свои руки украинское правительство. Так и происходит на этом рынке в любой цивилизованной стране, - сказал Землянский Главреду. - Власть должна разработать соответственные механизмы защиты потребителей и специальные обязательства для генерирующих компаний".

По мнению эксперта, если такое не будет сделано, то действительно, возникнет неконтролируемый астрономический рост тарифов на электроэнергию для населения.

Ждать до 1 июля осталось совсем немного и пока не известен ответ на вопрос – отсрочат ли запуск энергорынка или нам затягивать пояса потуже, и готовиться к "круглым" цифрам в платежках на электроэнергию.