Украина "металлически" шарахнула по товарам из России: подробности

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Межведомственная комиссия по международной торговле ввела пошлины на импорт в Украину из России и Китая проката с покрытием, стойким к коррозии.

Соответствующее сообщение в четверг, 27 июля, опубликовали представители пресс-службы Минэкономразвития и торговли.

"Для защиты украинского производителя плоского проката было решено применить антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину товаров происхождением из России и Китая сроком на 5 лет", − говорится в тексте.

Также стало известно, что на российский прокат вводятся пошлины на уровне 47,57%, а для производителей, экспортеров из КНР – 22,78%.

К слову, как сообщают СМИ, в Украине соответствующую прокатную продукцию производят несколько предприятий − ММК имени Ильича, Азовсталь и Запорожсталь, входящие в горно-металлургическую компанию Метинвест, основными акционерами которой являются структуры Рината Ахметова и Вадима Новинского

Напомним, ранее Украина ввела пошлины на импорт катанки и арматуры из РФ. Позднее официальный Киев учредил пошлины на импорт цемента из РФ, Беларуси и Молдовы