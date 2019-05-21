Украина учреждает пошлины на импорт цемента из РФ, Беларуси и Молдовы

Украина ввела антидемпинговую пошлину на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы / Фото: REUTERS

Межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговые пошлины в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента в размере 114,95% на эти товары происхождением из РФ, со ставкой 57,03% - из Беларуси и 94,46% - из Молдовы.

"Пошлина будет взиматься на протяжении пяти лет", – говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

В Министерстве уточнили, что МКМТ установила наличие демпингового импорта из этих стран на протяжении 2015-2018 гг..

"В то же время доли импорта цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину на протяжении всего периода исследования постоянно росли, что свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объемов демпингового импорта из этих стран", - говорится в сообщении.

Антидемпинговая пошлина - это дополнительная импортная пошлина, которой облагаются товары, экспортируемые по ценам ниже среднестатистических цен мирового рынка или внутренних цен импортирующей страны.

Напомним, 15 мая Кабмин в ответ на действия РФ ввел против нее новые торговые ограничения.