Украина ввела пошлины на импорт катанки и арматуры из России

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины приняла решение ввести антидемпинговые пошлины на импорт российской катанки и арматуры в размере 15,21% на 5 лет.

Соответствующее постановление опубликовано в газете "Урядовый курьер".

Как уточняется, в ходе расследования был выявлен факт демпинга при поставках российской продукции на рынок Украины, что повлекло "существенный ущерб для национального производителя".

"Решение комиссии вступает в силу через 60 дней со дня опубликования настоящего сообщения", — отмечается в тексте документа.

Ранее украинский эксперт заявил, что Венгрия и Польша стали главными противниками торговых преференций для Украины.