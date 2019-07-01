Курс валют на 1 июля: доллар и евро нерешительно поползли вверх

НБУ немного повысил курс доллара и евро / brd24.com

В Украине произошло нерешительное наступление доллара и евро на гривну — западная валюта нерешительно поползла вверх.

Национальный банк повысил курс доллара на 1 копейку, а курс евро повышен на три копейки.

НБУ: курс валют на понедельник, 1 июля:

Стоимость 100 долларов составляет 2617,7939 грн (27 июня — 2616,6382);

Стоимость 100 евро составляет 2976,4317 грн (2973,0243).

Установленный НБУ курс валют является средневзвешенным. Официальный курс устанавливается после завершения торгов на межбанке, и по нему население не может купить валюту.

Курс, межбанк

В четверг, 27 июня, после открытия межбанка доллар торговался у отметок 26,1400 (покупка) — 26,1600 (продажа). Позже котировки немного возросли, но потом снизились, и к закрытию межбанка американская валюта оказалась на том же уровне, на котором была после открытия.

Наличный курс валют на сегодня в Киеве

В банках столицы доллар можно продать по 25,90-26,06 грн, а купить по 26,15-26,50 грн, пишет finance.ua.

ПриватБанк: курс валют на сегодня

В Привате продать доллар можно по 25,90 грн, а купить по 26,25 грн.

/ Скриншот с privatbank.ua

Курс валют, Ощадбанк

В Ощадбанке можно продать доллар по курсу 25,90 грн, а продать — по 26,35 грн.

/ Скриншот с oschadbank.ua

Курс доллара: черный рынок

На черном рынке Киева сегодня доллар в среднем покупают по 26,08 грн, а средний курс при продаже американской валюты составляет 25,14 грн, сообщает Минфин.

В утвержденном Верховной Радой законе о госбюджете Украины на 2019-й курс доллара к концу текущего года прогнозировался на уровне 29,4 грн. В Кабинете министров спрогнозировали, что к концу 2020-го курс доллара будет на уровне 29,4 грн, а на конец 2021-го еще немного подрастет — достигнет отметки в 30,5 грн.